فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين

استيقظت فيراري تماماً في مونزا لتقدم دروساً في الاستراتيجية مع تكامل مذهل بين أداء السيارة والاستراتيجيات وأداء السائقين شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

وأكمل شارل لوكلير سباقاً متكاملاً - من وقفة صيانة واحدة - تجاوز فيه إمكانيات السيارة والإطارات، ليقطع خط النهاية أولاً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى أمام سائقي مكلارين: أوسكار بياستري ولاندو نوريس الذي كان الخاسر الأكبر بعد تحقيقه لقطب الانطلاق الأول.

ورغم أن مكلارين امتلكت السرعة الخالصة، لكن فيراري لعبت أوراقها بالشكل الصحيح لتحرز فوزاً لا يقدّر بثمن على أرض حلبة الموطن.

كارلوس ساينز أنهى السباق رابعاً أمام لويس هاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى، بينما اكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السادس على متن ريد بُل.

مجريات السباق

الانطلاقة: تقدم بياستري ولوكلير

بدأت فرق المقدمة السباق على إطارات ميديوم، ما عدا سيارتي ريد بُل، حيث قررت العلامة النمساوية استعمال إطارات هارد.

وكانت الانطلاقة نارية بكل معنى الكلمة، إذ ورغم تمسّك لاندو نوريس بالصدارة لفترة وجيزة، لكن زميله أوسكار بياستري، ضغط بشدة واقتنص المركز الأول بتجاوز جريء للغاية.

أما سائق فيراري، شارل لوكلير فقد استفاد من ذلك ليخطف المركز الثاني من البريطاني الشاب. وهكذا بات بياستري في الصدارة أمام لوكلير، نوريس وكارلوس ساينز.

لويس هاميلتون بات خامساً بينما خرج زميله جورج راسل عن المسار وخسر المراكز ليتراجع حتى السابع (مع ضرر واضح في جانح سيارته الأمامي) خلف ماكس فيرستابن وأمام سيرجيو بيريز.

وشهدت الانطلاقة حادثة بين دانيال ريكاردو سائق آربي ونيكو هلكنبرغ على متن هاس، أدت لتلقي ريكاردو عقوبة 5 ثوانٍ.

مع الوصول للفة العاشرة، لم ينجح بياستري برفع الفارق أكثر من ثانية أمام لوكلير الذي سجل الزمن الأسرع في هذه اللحظات مقلصاً الفارق لحدود 6 أعشار الثانية.

لكن مباشرة في اللفة التالية، ضغط بياستري ورفع الفارق لثانية و3 أعشار الثانية، بينما نجح بيريز بالتقدم على راسل نحو المركز السابع خلف زميله فيرستابن.

وقررت مرسيدس بحلول اللفة 12 إدخال راسل مبكراً إلى المنصة لاستبدال جانحه الأمامي وإطاراته، وبدا أنه سيخسر الكثير من المراكز بسبب ذلك، حيث خرج بالمركز 16 على إطارات هارد، وتلاه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن على نفس الإطارات كذلك.

توقف نوريس المبكّر (أندركت) واختلاف الاستراتيجيات

بدءاً من اللفة 13، بدأ بياستري بالضغط أكثر موسعاً الفارق لحدود ثانيتين تقريباً أمام لوكلير، ليرتفع إلى 3 ثوانٍ ونصف في اللفة 15.

لكن مكلارين قررت إدخال نوريس مبكراً في محاولة لأخذ أفضلية وكسب مركز لوكلير (أندركت)، وردّت فيراري مباشرة وقامت بإدخال لوكلير، وهذا ما كرّرته مرسيدس بدورها مع هاميلتون.

ويبدو أن استراتيجية مكلارين نجحت، حيث خرج نوريس أمام لوكلير. وكذلك الحال أيضاً مع بياستري الذي دخل في اللفة 17 وخرج أمام زميله نوريس، محافظاً على مركزه.

وسُمع لوكلير وهو يتساءل عبر اللاسلكي حيال استراتيجية فيراري، حيث خسر مركزه على المسار لصالح نوريس.

ونتيجة لذلك، بات ساينز أولاً لأنه لم يدخل المنصة، أمام سائقي ريد بُل: فيرستابن وبيريز.

وصولاً إلى اللفة 20، دخل ساينز للمنصة وبدّل إطاراته إلى هارد ليخرج خلف زميله لوكلير وأمام هاميلتون، ما كان يعني أن فيرستابن في الصدارة على إطارات هارد، لأنه لم يدخل بعد.

بينما سُمع فريق ريد بُل وهو يطلب من فيرستابن رفع وتيرته.

بعد لفتين، دخل فيرستابن للمنصة بتوقف بطيء نسبياً، لينتقل إلى إطارات هارد ويخرج خلف سيارة هاميلتون.

بينما سُمع فريق مكلارين وهو يقول لـ نوريس، أن التنافس مع بياستري مسموح لكن مع منح المساحة لبعضهما البعض.

وهكذا مع انتهاء التوقفات باتت مراكز المقدمة كالتالي بحلول اللفة 25:

بياستري متقدماً على زميله نوريس بفارق 1.8 ثانية وأمام سائقي فيراري: لوكلير وساينز، هاميلتون خامساً أمام سائقي ريد بُل: فيرستابن وبيريز، بينما وصل راسل للمركز الثامن.

بياستري في هذه الأثناء كان يسجل الزمن الأسرع لفة تلو الأخرى وبدا مرتاحاً تماماً في الصدارة على متن سيارة مكلارين رافعاً الفارق لأكثر من 3 ثوانٍ وصولاً للفة 31.

معركة المركز الثاني ودخول نوريس المبكّر

شهدت هذه اللفة بداية معركة قوية بين لوكلير ونوريس على المركز الثاني (بعد خطأ من نوريس - الذي اشتكى من سرعة تآكل إطاره الأمامي الأيسر)، ومعركة أخرى بين راسل وبيريز على السابع لم تتواصل لأكثر من لفة.

وكذلك الحال، لم تنتظر مكلارين إطارات نوريس كي تتآكل أكثر، وقامت بإدخاله مباشرة في اللفة التالية (33) ليخرج بإطارات هارد بين سيارتي ريد بُل خلف فيرستابن، وبدأ تسجيل لفات سريعة مباشرة.

سأل فيرستابن فريقه في اللفة 38، هل تريدون مني خوض منافسة ضد نوريس (الذي كان يقترب منه)، ليردّ عليه الفريق بالإيجاب.

هاميلتون دخل للمنصة في نفس اللفة، بينما سأل فريق مكلارين، سائقه بياستري، إن كان قادراً على إكمال السباق بتوقف وحيد، ليجيب الأسترالي بالنفي.

وقبل 15 لفة، نجح راسل أخيراً بالتقدم على بيريز مع تجاوز جميل للغاية. بينما دخل بياستري للمنصة منتقلاً لإطارات هارد ليخرج أمام فيرستابن وزميله نوريس، مستفيداً من تأخير فيرستابن لـ نوريس.

معركة نوريس وفيرستابن

في اللفة 40، اقترب نوريس كثيراً من فيرستابن وبدأ الضغط عليه بشدة لتجاوزه، لأن بقاءه خلف الهولندي كان يعني استفادة سائقي فيراري مباشرة من ذلك.

وبالفعل بحلول اللفة 41، تقدم نوريس على فيرستابن ليصبح خلف بياستري مجدداً، ولم تكن فيراري قد أدخلت سائقيها للمنصة بعد.

بعد لفة واحدة فقط، دخل فيرستابن إلى المنصة لاستبدال إطاراته والانتقال إلى ميديوم.

وظهرت تساؤلات حول مدى جدية فيراري بمحاولة إكمال السباق بتوقف وحيد فقط، لأن لوكلير وساينز كانا يحتلان الصدارة في هذه الأثناء أمام بياستري بفارق 3 ثوانٍ مع بقاء عشر لفات فقط حتى النهاية.

اللفات العشر الأخيرة: استراتيجية فيراري ومعركة الفوز

طلبت مكلارين من سائقيها الضغط بكل قوة لتجاوز سيارتي فيراري وهذا بالفعل ما بدأ بياستري بتطبيقه مباشرة حيث أخذ يقلص الفارق لفة تلو الأخرى.

وبعد لفة واحدة فقط انخفض الفارق بين ساينز وبياستري لأقل من ثانية وبدا أن ساينز يواجه مهمة عسيرة للغاية في صدّ بياستري لحماية زميله لوكلير في الصدارة.

لم يستغرق بياستري طويلاً حتى تجاوز ساينز في اللفة 45، وبدأ بشق طريقه نحو لوكلير الذي كان يبعد عنه 12 ثانية تقريباً.

بالمقابل، بدأ نوريس الاقتراب بدوره من ساينز كذلك وانخفض الفارق لأقل من ثانية قبل أن يخطف المركز الثالث من ساينز في اللفة 48.

ومع بقاء 5 لفات على النهاية، كان الفارق بين لوكلير وبياستري 8.3 ثانية، وبدا أن لوكلير يمتلك فرصة حقيقية بالفوز أمام التيفوزي.

وهذا بالفعل ما حصل، فقد تمكن لوكلير من إطالة عمر إطاراته بأداء مذهل حتى خط النهاية ليقطعه أولاً أمام سائقي مكلارين: بياستري ونوريس، وساينز رابعاً.

هاميلتون أكمل المراكز الخمسة الأولى أمام فيرستابن، راسل وبيريز.

بينما أكمل أليكسندر ألبون وكيفن ماغنوسن ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح ويليامز وهاس.

السباق