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فيراري تتوقع "مفاوضات سهلة" لعقد ساينز الجديد

من قبل:
, محرر

تتوقع فيراري "مفاوضات سهلة" مع كارلوس ساينز الابن لتمديد عقده الحالي مع الحصان الجامح، بعد موسم أولَ مثير للإعجاب في 2021.

فيراري تتوقع "مفاوضات سهلة" لعقد ساينز الجديد

انضم ساينز إلى فيراري بعقد لمدة موسمين، كبديل عن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات الذي انتقل إلى أستون مارتن.

وحقق الإسباني أربع منصات تتويج على طريقه لإحراز المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين وذلك في أول موسم له مع فيراري.

وسرعان ما شكل ساينز علاقة جيدة مع زميله شارل لوكلير، حيث نجحا سوية بحسم المركز الثالث للفريق ضمن بطولة المصنعين.

ويرى لورون ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري بأن الثنائي كانا في أفضل حالٍ خلال سباق أبوظبي الختامي، بينما كشف ماتيا بينوتو مدير الفريق أنه يخطط للكلام مع ساينز حيال عقده بحلول العطلة الشتوية.

وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي الاعتيادي نهاية الموسم، شرح بينوتو خططه تلك.

فقال: "كما قلنا، سنقوم بمناقشة المسألة خلال الفترة الشتوية".

وأكمل: "سنجلس سوية ونتكلم. بالتأكيد أعتقد أنه قدم موسماً جيداً جداً. نحن مسرورون للغاية منه ومن أدائه على الحلبة".

وتابع: "لا شكّ لدي يأننا سنحاول إيجاد تفاهم. وذلك سيكون خلال العطلة الشتوية".

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بالمقابل، أشار بينوتو خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يتكلم بعد مع ساينز، لكنه يتوقع أن تكون المفاوضات سهلة.

فقال: "أودّ الجلوس معه، لكنني لم أبدأ المفاوضات بعد".

وأكمل: "لا أعلم ما يدور في ذهنه كسائق. لذا ليس لدي جواب قاطع للمسألة".

وأردف: "في البداية أود أن أعلم ما يريده، ومن ثم نجري مراجعة للموسم وننظر معاً إلى ما يحمله المستقبل".

واختتم: "ستكون مفاوضات سهلة بتوقعي، لا شك في ذلك. لكن حتى الآن لم يتم أي شيء رسمياً، وليس لدي جواب".

يشار إلى أن لوكلير وقع عقداً طويل الأمد مع فيراري نهاية موسم 2019، ليلتزم مع الحصان الجامح حتى نهاية موسم 2024.

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