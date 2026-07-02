بعد فوز هاميلتون في برشلونة، ارتفعت الآمال بإمكانية تحول فيراري إلى منافس حقيقي على لقب بطولة العالم هذا الموسم، لكن بطل العالم سبع مرات يؤكد أن الطريق لا يزال طويلًا.

ويعود ذلك جزئيًا إلى ما وصفه هاميلتون بالقوة "الاستثنائية" لفريقه السابق مرسيدس، وكذلك إلى استمرار افتقار فيراري إلى الأداء المطلق لوحدة الطاقة، رغم إدخالها أول تحديث لنظام "أديو" هذا الموسم في النمسا.

وفي حلبة ريد بُل رينغ، شعر هاميلتون بأن الفارق مع وحدة طاقة مرسيدس لا يزال كبيرًا.

وقال هاميلتون يوم الخميس في سيلفرستون: "من الواضح أننا قدمنا بعض الأداءات الرائعة سابقًا. لكن الحقيقة هي، كما رأيتم في السباق، أننا نخسر الكثير من الوقت. أعتقد أننا نخسر نحو أربعة أعشار الثانية على الخطوط المستقيمة. ومن الصعب تعويض ذلك في المنعطفات".

وأردف: "أعتقد أن لدينا سيارة رائعة في الأساس، لكن علينا فقط مواصلة العمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وحصد أكبر عدد من النقاط إلى أن نتمكن من تقليص هذا الفارق."

ويرى هاميلتون أن أفضلية وحدة طاقة مرسيدس لا تقتصر على القوة المطلقة، بل تمتد أيضًا إلى إدارة الطاقة الكهربائية، وهو عامل سيصبح أكثر أهمية في سيلفرستون وسبا فرانكورشان مقارنة بالسباقات الأخيرة.

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بعدم ثقتي. لكن الحقيقة هي أن لدينا خطوطًا مستقيمة طويلة. وأعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع هذه ستكون غير مسبوقة من ناحية توزيع الطاقة".

وأكمل: "لقد كنا جميعًا، نحن السائقين، نتحدث في مجموعة الدردشة الخاصة بنا عن مدى سوء وضع الطاقة على هذه الحلبة. فنحن نستنفد طاقة البطارية".

ثمّ تابع: "ولا يوجد سوى عدد قليل من المنعطفات التي تسمح بإعادة شحن المحرك، لذلك سيكون نظام ام جي يو-كاي متوقفًا عن العمل خلال جزء كبير من اللفة، وأعتقد أن هذه ستكون النقطة التي سنعاني فيها أكثر من غيرها. وقد يتضاعف الفارق".

وقدم زميله شارل لوكلير تقييمًا مشابهًا. فقد اعترف السائق القادم من موناكو بأنه افتقر إلى سرعة السباق في النمسا، ورغم أن فيراري حددت بعض الدروس المستفادة من ذلك الأسبوع، فإنه يتوقع تحديات أكبر في سيلفرستون وسبا.

وقال: "صحيح أننا لم نعانِ في النمسا حتى يوم الأحد. لكن عانيت بالفعل يوم الأحد. وأعتقد أننا حددنا بعض الأمور التي لعبت دورًا كبيرًا في تراجع الأداء يوم السباق".

وأكمل: "سنغيّر ذلك، لكن من الإنصاف أيضًا القول إن السباقين المقبلين سيكونان، في رأيي، صعبين جدًا بالنسبة إلى الفريق. لكن أفضل ما يمكنني القيام به هو التركيز ومواصلة الضغط بغض النظر عن موقعنا في المنافسة."

هاميلتون يحث فيراري على تحقيق أقصى استفادة في سيلفرستون وسبا والانقضاض في بودابست

ومع استمرار تأخر وحدة طاقة فيراري عن مرسيدس، لا يرغب هاميلتون في الحديث كثيرًا عن إمكانية المنافسة على اللقب قبل سباق موطنه.

وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال قادرًا على اللحاق بأندريا كيمي أنتونيللي هذا الموسم، ضحك قائلًا: "أعتقد أن الحل الوحيد هو أن أدخل مرآب مرسيدس وأفك البراغي!".

وأكمل: "انظروا، مرسيدس فريق استثنائي. وأنتم ترون الأداء المذهل الذي يقدمه، ومن الجميل حقًا أن تشاهد فريقًا يعمل بهذا الانسجام الكامل.

وأردف: "وما قدموه وما حققوه هذا العام كان هائلًا، وأعتقد أن أي فريق سيحتاج إلى جهد ضخم للغاية حتى يتمكن من تقليص الفارق معهم."

ومع ذلك، يدرك هاميلتون أيضًا أن موسم 2026 يمثل سباق تطوير أكثر من أي وقت مضى، وأن ترتيب القوى لا يزال قابلًا للتغير، مشيرًا إلى ريد بُل كمثال آخر.

وأضاف: "لقد رأيتم الآن أيضًا أن ريد بُل خطت خطوة كبيرة بالفعل. لقد حققوا قفزة هائلة في السباق الماضي. لذلك، أتوقع بالتأكيد أن يكون فيرستابن أحد أبرز المنافسين، كما أنه يمتلك وحدة طاقة قادرة على مجاراة مرسيدس. لذا أتوقع أن يكونوا أقوياء جدًا."

وكانت رسالة هاميلتون إلى فيراري واضحة، وهي تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال عطلات نهاية الأسبوع الصعبة، واستغلال الفرص على الحلبات التي تناسب سيارة "اس.اف-26" بشكل أفضل، مثل حلبة هنغارورينغ.

وقال: "علينا فقط أن نستخرج كل ما يمكننا من كل عطلة نهاية أسبوع، وإن أمكن، أكثر بقليل مما تسمح به السيارة من ناحية الأداء".

وأكمل: "ثم ستكون هناك بعض الحلبات التي تقلص الفوارق قليلًا. وأعتقد أن بودابست قد تشهد منافسة أكثر تقاربًا لأنها لا تضم خطوطًا مستقيمة طويلة. وبصراحة، نحن بحاجة إلى المزيد من هذا النوع من الحلبات".

وواصل حديثه بالقول: "لكن نعم، ما زال الوقت مبكرًا أيضًا. أعني أن كيمي يتقدم بفارق كبير، ولا يزال يتفوق بعدد كبير من النقاط، وأضاف المزيد منها في السباق الماضي".

واختتم بالقول: "ولهذا قلت إن ذلك يمثل اختبارًا جيدًا للواقع بالنسبة إلينا، لكن الأمر لم ينتهِ بعد ما دام لم ينتهِ. فجميع أفراد الفريق متحمسون للغاية ويدفعون بكل ما لديهم، وهذا كل ما يمكنني أن أطلبه".