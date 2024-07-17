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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

فيراري تتوقع "العودة للمقدمة" مع تحديثات المجر

تستعد فيراري لاعتماد حزمة تحديثات خاصة لجائزة المجر الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: فيراري

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن التحديثات الانسيابية الأخيرة التي أدخلها الفريق على السيارة كانت وراء تراجع التأدية.

لكن من المقرر أن يجلب الفريق أرضية جديدة للسيارة في هنغارورينغ، بهدف حلّ تلك المشاكل.

وضمت معرض كلامه على هامش جولة المجر، قال فاسور: "سمح لنا الأسبوع ما قبل المجر بإجراء فحص كامل لجميع البيانات من السباقات الثلاثة الأخيرة".

وأكمل: "رأينا النتائج المتوقعة من التحديثات الأخيرة في النواحي الانسيابية. لكن كان لتلك القطع الجديدة عواقب سلبية صعّبت من قيادة السيارة".

وأردف: "عملنا على الكثير من الأساسيات في السيارة، وسنقوم بجلب تحديثات لجولة بودابست".

وأضاف: "نعتقد أن هذه التحديثات ستمكّن السائقين من تقديم عمل أفضل خلف المقود".

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وأشار فاسور مجدداً إلى حدة المعركة بين فرق المقدمة، خاصة بعد أن باتت كل من مكلارين ومرسيدس تنافس العلامة الإيطالية خلف ريد بُل.

لكنه أكد ثقته بأن التحديثات في المجر ستسمح للقلعة الحمراء بالعودة لمنافسات المقدمة.

فقال: "نحن ننافس على أجزاء من الثانية مع الاقتراب من النصف الثاني للموسم".

وأكمل: "من أجل أن يحقق شارل (لوكلير) وكارلوس (ساينز) أفضل النتائج في السباق، عليهما تقديم أفضل ما يمكن والثقة بالسيارة في التصفيات وهما يضغطانها إلى الحدود القصوى".

واختتم: "نحن واثقون من أن التحديثات في المجر، ستسمح لنا بالعودة لمنافسات المقدمة".

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