فيراري تتوقع الانتهاء من مفاوضات عقد فيتيل "قريباً جداً"

أشار الصانع الإيطالي بوضوح إلى أن فيتيل خياره الأول إلى جانب شارل لوكلير في موسم 2021، لكن لم يتم الاتفاق على عقد بعد.

وضمن معرض كلامه على هامش التجارب الشتوية في برشلونة، عبر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عن أمله بإنهاء المسألة سريعاً.

فقال: "ذكرتُ ذلك بالفعل: سيباستيان هو خيارنا الأول. أعتقد أنني لطالما ذكرت ذلك، إنها تشكيلة سائقين رائعة ربما الأفضل في الفورمولا واحد. ونحن في فيراري مسرورون وفخورون بهما".

وأكمل: "بدأنا بالفعل محادثات أولية مع سيباستيان. جميعنا نعي أن عقده اقترب على الانتهاء، سننهي قريباً جداً النقاشات ونرى ما هو الأفضل لكلا الطرفين".

وتابع: "أعتقد أن ما يهم هو المشروع الذي نتشاركه، حتى على المدى الطويل، أنا واثق للغاية من أننا سنتوصل قريباً جداً لاتفاق".

من جهته، أوضح فيتيل أنه مرتاح حيال عقده، مؤكداً أن مستقبله لا يشغل باله على الإطلاق.

حيث أجاب على سؤال حيال مدى تفكيره حيال العقد: "أعتقد أننا نعلم ما نود تحقيقه، أين نود الاتجاه من موقعنا الحالي. لذا فإن الجواب ما زال نفسه: صفر".

وأشار فيتيل كذلك إلى أنه ما زال يحب السباقات كما كان على الدوام، بالرغم من موسم 2019 الصعب.

فقال مختمماً: "أنا هنا منذ فترة وما زالت أحبّ ما أقوم به. أحب القيادة. أعتقد أن حماستي كانت كبيرة للغاية خلف مقود السيارة الأسبوع الماضي".