فيراري تتوقّع أن تجلب مرسيدس "تحديثًا كبيرًا" في تجارب البحرين

تمتعت فيراري ببداية قوية للموسم في تجارب برشلونة، حيث أكمل الفريق العدد الأكبر من اللفات بين الجميع.

فيما تواجد سائقاها شارل لوكلير وكارلوس ساينز على قمة جدول الأزمنة خلال فترات من أيام التجارب، ما دفع ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل للإشادة بأداء الفريق الإيطالي وما يمكن أن يحققه هذا العام.

وفكّر هاميلتون فيما إذا كان قرار فيراري بإيقاف عملية التطوير مبكرًا في 2021 للتركيز على سيارتها لموسم 2022 قد يجعلها "متقدمة بعدة أشهر" عن البقية.

لكن بينوتو يتوقّع أن تجلب مرسيدس حزمة من التحديثات على سيارتها "دبليو13" في التجارب الشتوية الثانية في البحرين، ما سيمنح فيراري سببًا أكبر من هاميلتون للقلق حيال منافساتها.

فقال عند سؤاله عن تعليقات هاميلتون: "أثق تمامًا بأن مرسيدس ستكون متقدمة علينا بشهرين أو ثلاثة (من حيث التطوير) بحلول تجارب البحرين".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه من الصعب للغاية الآن الحكم على الأداء والتنافسية النسبية بين الفرق. لكن ما كان مهمًا بالنسبة لنا هو جمع البيانات من برشلونة، وأرى أن بمقدورنا أن نكون راضين عن قدر اللفات التي أكملناها والبيانات التي جمعناها وسيتم تحليلها في مارانيللو".

وتابع: "لقد تبادر إلى مسامعي بأن منافسينا سيجلبون تحديثات وتحسينات كبيرة. لذلك أنا من هو أكثر قلقًا الآن على أنفسنا، أكثر من هاميلتون في اعتقادي".

جديرٌ بالذكر أن فيراري لم تفز بسباق منذ جائزة سنغافورة الكبرى 2019، كما خاضت أسوأ مواسمها خلال 40 عامًا في 2020، قبل أن تعود بشكل لائق العام الماضي وتشعل الأمل بين مشجعيها بإمكانية عودتها إلى الصدارة هذا الموسم.

"الكثير من المشجعين لديهم آمال كبيرة لنا كفريق، نحن مشجعون كذلك، ولهذا لدينا ذات الآمال العالية" قال بينوتو.

وأكمل: "أعتقد أن السيارة تتصرف بشكل جيد حتى الآن، أو أنها تعمل من دون مشاكل كبيرة. هل سيكون ذلك جيّدًا بالقدر الكافي؟ لا أعلم، ولكن علينا ألا ننسى أننا كنا متأخرين بثانية على الأقل في اللفة الواحدة عن الأفضل في نهاية الموسم الماضي، لذا فإن فريقي الصدارة قادرين بالتأكيد على الظهور بشكل قوي للغاية".