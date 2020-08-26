فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

كان لوكلير ضمن دائرة المنافسة على بعض النقاط الجيّدة في سباق برشلونة، قبل أن تتوقّف وحدة طاقته بعد اصطدامه بالحفف الجانبيّة في المقطع الأخير، ما تسبّب في التفاف سيارته.

وفي حين أنّه تمكّن من العودة إلى خطّ الحظائر، فإنّ فيراري اختارت سحب السيارة من السباق، مُشيرة لاحقًا إلى أنّ مشكلة كهربائيّة تسبّبت في انسحابه.

وأكّد الفريق قبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري أنّه توصّل إلى سبب المشكلة.

وقال إنريكو غوالتييري المسؤول عن وحدة الطاقة في فيراري: "لاحظنا انقسام البطولة إلى مجموعتين في هذه المرحلة الأولى من الموسم: لدينا ثلاثة سائقين يبدون في عالم لوحدهم من جهة، ولدينا على الجانب الآخر قرابة 10 سائقين يتواجدون ضمن مجال بضعة أعشارٍ من الثانية عن بعضهم البعض".

وأضاف: "دفعنا ثمنًا غاليًا لضعف الموثوقيّة في برشلونة، وتوصّلنا في الحقيقة الآن إلى سبب المشكلة في وحدة التحكّم الإلكترونيّ التي تسبّبت في انسحاب شارل".

وأردف: "لكنّنا عانينا أيضاً من عدم قدرتنا على استخراج أقصى أداء في التصفيات، وهو ما وضعنا في موقعٍ صعبٍ في السباق".

وأكمل: "في ظلّ وعينا بالمصاعب الحاليّة التي نواجهها، فإنّ علينا التركيز على العمل على التحضير لعطلة نهاية الأسبوع. هدفنا الأساسيّ هو ضمان استخراج سائقَينا لأقصى قدرات سيارة اس.اف1000".

ثمّ تابع: "علينا تحسين حزمة السيارة ووحدة الطاقة، والعمل بشكلٍ جيّد في المرآب، وتحديد أفضل الاستراتيجيّات والتمتّع بالكفاءة في ما يتعلّق بالاستجابة للظروف المتغيّرة".

وسيحصل لوكلير على وحدة تحكّم إلكترونيّ جديدة لوحدة طاقته في بلجيكا من دون تلقّي عقوبة، كونه لا يزال ضمن حدود النسختين للموسم بأكمله.

وتتحضّر فيراري لعطلة نهاية أسبوع صعبة في سبا بالنظر إلى طبيعتها المتطلّبة للطاقة.

وكان الفريق قد عانى بشكلٍ لافت على صعيد السرعة القصوى على سيارته "اس.اف1000" طوال موسم 2020 حتّلا الآن، وهو ما تسبّب في تراجعه كثيرًا خلف مرسيدس وريد بُل.

وبالعودة إلى العام الماضي فقد حقّق لوكلير انتصاره الأوّل في الفورمولا واحد ضمن جائزة بلجيكا الكبرى حينها، لكنّه يتحضّر لعطلة نهاية أسبوع صعبة هذه المرّة.

وقال حيال ذلك: "على صعيد التوقّعات فإنّ الوضع أكثر صعوبة من ناحية الأداء هذه المرّة، كوننا لا نتمتّع بذات مستوى التنافسيّة مثلما كنّا عليه في 2019".

وأضاف: "لكنّنا لاحظنا أنّ كلّ شيء ممكنٌ على هذه الحلبة، خاصة على صعيد الأحوال الجويّة المتقلّبة. علينا العمل بجهد كفريق من أجل استخراج أقصى أداء السيارة منذ يوم الجمعة".

واختتم بالقول: "علينا جمع المعلومات في التجارب الحرّة من أجل تحديد أفضل استراتيجيّة للتصفيات والسباق".