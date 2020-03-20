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فيراري تتقدّم فرق الفورمولا واحد بالتبرعات والتكنولوجيا لمجابهة فيروس كورونا

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فيراري تتقدّم فرق الفورمولا واحد بالتبرعات والتكنولوجيا لمجابهة فيروس كورونا
من قبل:
20-03-2020

تبذل فرق بطولة العالم للفورمولا واحد جهودها للمساعدة على مجابهة تفشّي فيروس "كوفيد-19" العالمي من خلال تبرّعات ماليّة وتوفير أجهزة تنفّسٍ اصطناعيّ لمحاولة إنقاذ المزيد من المصابين.

عصفت أزمة وباء كورونا المستجدّ بأغلب دول العالم، متسبّبة في أكثر من 10000 حالة وفاة وإصابة أكثر من 254 ألف حول العالم.

وأدّت تلك الأزمة إلى إلغاء سلسلة السباقات الأولى من الموسم على إثر إصابة أحد أفراد مكلارين وبيريللي بالفيروس عشيّة انطلاق الجولة الافتتاحيّة في أستراليا.

وفي حين أنّ هذه التأجيلات والسباقات الملغاة ستتسبّب في تراجع العائدات الماليّة التي ستحصل عليها الفرق نهاية الموسم الجاري، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الفرق من تقديم يد المساعدة.

إذ أعلنت عائلة أنييلي المتحكّمة في فريق فيراري للفورمولا واحد وأعمال سيارات الطرقات إلى جانب الشركات الأخرى من المجموعة عن تبرّعها بمبلغ 10 ملايين يوروإلى قسم الحماية المدنيّة في إيطاليا وجمعيّة لا ستامبا من أجل مساعدة السلطات على التعامل مع الحاجيات الصحيّة والاجتماعيّة في مدينة تورينو.

فضلًا عن ذلك فقد أقدمت المجموعة على توفير وشراء ما مجموعه 150 جهاز تنفّسٍ اصطناعي، إلى جانب عدّة معدّات طبيّة أخرى من دولٍ أخرى ونقلها فورًا عبر الجوّ للمساعدة على تخفيف العبء المتزايد على قطاع الخدمات الصحيّة في إيطاليا التي تعرف أكبر نسبة ارتفاعٍ لتفشّي الفيروس في القارة العجوز في هذه الفترة.

كما تمّ توفير أسطولٍ من المركبات للصليب الأحمر الإيطاليّ وجمعيّة "أنباس" لتوزيع الطعام والأدوية على المرضى حول إيطاليا.

ولم يتوقّف الأمر على فريق فيراري، بل شمل كذلك الفرق الأخرى التي تعمل على محاولة الاستفادة من منشآتها الهندسيّة لتعزيز إنتائج أجهزة التنفّس الاصطناعيّ.

ونذكر من بين الفرق كلًا من مكلارين، وريد بُل، وويليامز ومرسيدس – فضلًا عن فيراري – التي تملك أقسامًا للتكنولوجيا التطبيقيّة التي يُمكنها إنتاج هكذا أجهزة.

إذ قال متحدّثٌ باسم الفورمولا واحد: "يكمن الهدف في توفير أقصى قدر ممكن من المساعدة والدعم من جانبنا".

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الكاتب مروان الوافي

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