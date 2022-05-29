فيراري تتقدّم باحتجاجٍ على نتيجة فيرشتابن في موناكو لعبوره على خطّ مخرج الحظائر

بدا أنّ فيرشتابن وضع إطاره الأماميّ الأيسر على الخطّ الأصفر أثناء خروجه من خطّ الحظائر عند انتقاله إلى إطارات "هارد" في اللفّة الـ 22.

ولم يقم المراقبون بالنظر في الواقعة، لكنّ هورنر أكّد أنّ فيراري تقدّمت باحتجاجٍ على الواقعة.

وتمّ عرض مقاطع الفيديو من سيارة فيرشتابن خلال السباق، وأظهرت أنّ الهولندي عبر على الخطّ الأصفر، لكنّ تلك الزاوية لم تُوضح إلى أيّ مدى وصلت إطاراته. ولم يبد أنّ "فيا" حقّقت في المسألة.

كما توقّف بيريز في اللفّة الـ 22 وأثناء مغادرته لخطّ الحظائر فقد انزلق هو الآخر نحو الخطّ.

ولاحظ المراقبون واقعة بيريز، لكنّهم لم يُعلنوا عن أيّ شيء يتعلّق بها خلال السباق.

وأعلنت "فيا" لاحقًا استدعاء سائقَي ريد بُل للمثول أمام المراقبين بسبب الحادثتين.