تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / ساينز: الزحام في لفّة خروجي كلّفني الفوز في موناكو التالي / لوكلير: فيراري ارتكبت "الكثير من الأخطاء" في هزيمة موناكو
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار عاجلة

فيراري تتقدّم باحتجاجٍ على نتيجة فيرشتابن في موناكو لعبوره على خطّ مخرج الحظائر

كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ فيراري تقدّمت باحتجاجٍ على مركز ماكس فيرشتابن الثالث في جائزة موناكو الكبرى لخرقه القوانين عند خروجه من خطّ الحظائر.

فيراري تتقدّم باحتجاجٍ على نتيجة فيرشتابن في موناكو لعبوره على خطّ مخرج الحظائر

بدا أنّ فيرشتابن وضع إطاره الأماميّ الأيسر على الخطّ الأصفر أثناء خروجه من خطّ الحظائر عند انتقاله إلى إطارات "هارد" في اللفّة الـ 22.

ولم يقم المراقبون بالنظر في الواقعة، لكنّ هورنر أكّد أنّ فيراري تقدّمت باحتجاجٍ على الواقعة.

وتمّ عرض مقاطع الفيديو من سيارة فيرشتابن خلال السباق، وأظهرت أنّ الهولندي عبر على الخطّ الأصفر، لكنّ تلك الزاوية لم تُوضح إلى أيّ مدى وصلت إطاراته. ولم يبد أنّ "فيا" حقّقت في المسألة.

كما توقّف بيريز في اللفّة الـ 22 وأثناء مغادرته لخطّ الحظائر فقد انزلق هو الآخر نحو الخطّ.

ولاحظ المراقبون واقعة بيريز، لكنّهم لم يُعلنوا عن أيّ شيء يتعلّق بها خلال السباق.

وأعلنت "فيا" لاحقًا استدعاء سائقَي ريد بُل للمثول أمام المراقبين بسبب الحادثتين.

 

المشاركات
التعليقات
ساينز: الزحام في لفّة خروجي كلّفني الفوز في موناكو
المقال السابق

ساينز: الزحام في لفّة خروجي كلّفني الفوز في موناكو
المقال التالي

لوكلير: فيراري ارتكبت "الكثير من الأخطاء" في هزيمة موناكو

لوكلير: فيراري ارتكبت "الكثير من الأخطاء" في هزيمة موناكو
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تحليل السباق: اللحظات الستّ الفارقة التي أدّت إلى فوز بيريز في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: اللحظات الستّ الفارقة التي أدّت إلى فوز بيريز في موناكو

سائقو الفورمولا واحد يصفون حادثة شوماخر في موناكو "بالمروّعة"
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يصفون حادثة شوماخر في موناكو "بالمروّعة"

هورنر: ريد بُل فازت بسباق موناكو "عبر إتقان الأساسيات"
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل فازت بسباق موناكو "عبر إتقان الأساسيات"

مرسيدس: التأخر "غير المفهوم" مصدر إزعاج كبير
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: التأخر "غير المفهوم" مصدر إزعاج كبير

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.