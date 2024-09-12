فيراري تترك الباب مفتوحًا أمام عودة ساينز إلى الفريق في المستقبل
أبدت فيراري انفتاحها على التعاون من جديد مع كارلوس ساينز في المستقبل بعد أن يغادر الفريق نهاية هذا الموسم.
كارلوس ساينز وفريدريك فاسور، فيراري
الصورة من قبل: إريك جونيوس
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنه سيكون سعيدًا إذا ما سمحت فرصة بعودة كارلوس ساينز إلى القلعة الحمراء في المستقبل.
خسر ساينز مقعده مع فيراري لصالح لويس هاميلتون الذي تم الإعلان في فبراير الماضي بأنه سينتقل إلى صفوف فيراري بدءًا من موسم 2025 ولعدة مواسم، لكن فاسور قال أنه سيرحّب بعودة الإسباني إلى مارانيللو في يوم ما.
وقد عبّر ساينز سابقًا عن تفاجئه من قرار الاستغناء عنه في فيراري، وذلك لأنه كان ضمن مفاوضات تجديد عقده مع سكوديريا لموسم 2025 وما بعده، حيث قال حينها: "ذلك كان غير متوقع تمامًا ويعد نقطة تحول كبيرة في مسيرتي".
لكن رغم ذلك، ظل ساينز ملتزمًا مع الفريق وسجل 5 منصات تتويج وانتصارًا في أستراليا ضمن موسمه الأخير مع الفريق.
ومع بقاء 8 سباقات حتى نهاية الموسم، فقد أشاد فاسور بالإسباني – الذي سينتقل إلى صفوف ويليامز الموسم المُقبل – وأكّد على أنه سيرحب بعودة له ضمن صفوف فيراري في المستقبل.
حيث قال: "نعم، بإمكانه العودة بكل تأكيد. أكنّ احترامًا كبيرًا لكارلوس وما قام به من أجل فيراري. وكما تعلمون، لم يكن قرارًا سهلًا علينا".
وأضاف: "إنه يقوم بعمل جيد للغاية وقد تمكن من الحفاظ على احترافيته ضمن هذه الظروف الصعبة. بوسعي رؤية ما يقدمه إلى الفريق وما حققه لنا العام الماضي وكان جزءًا هامًا من رحلة تعافي الفريق".
وتابع: "أنا سعيد جدًا لأجل كارلوس وستظل تجمعنا علاقة جيدة للغاية معه".
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