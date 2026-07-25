فيراري تتحمّل مسؤوليّة عقوبة هاميلتون في تصفيات المجر

شكلت هذه العقوبة ضربة مزدوجة لهاميلتون، الذي أوقف سيارته في المركز الأول داخل منطقة خطّ الحظائر المغلق، من دون أن يعلم أن لاندو نوريس، زميل بياستري في مكلارين، انتزع منه قطب الانطلاق الأول بعد رفع العلم المرقّط.

وكانت اللفة الثانية لهاميلتون في القسم الثالث من التجارب التأهيلية أقل نظافة وأبطأ من الأولى، إذ سجل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و18.906 ثانية، مقارنة بزمنه السابق البالغ دقيقة واحدة و17.219 ثانية. وبعد عبوره خط النهاية مباشرة، التفّ ماكس فيرستابن حول نفسه عند المنعطف الأخير، ما أدى إلى رفع الأعلام الصفراء.

وكانت هذه الحادثة هي السبب في سوء التواصل داخل الفريق. وبدا هاميلتون متفاجئًا من وجود بياستري في لفة سريعة، رغم أنه تجاوزه بين المنعطفين 12 و13 بينما كان السائق الأسترالي في لفة الإعداد.

وقال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بعد نهاية الحصة: "لقد أبلغناه [بأن بياستري قادم]، لكن بعد فوات الأوان."

وأضاف: "إذا كان هناك خطأ، فهو خطؤنا."

وبعد عبور هاميلتون خط النهاية، قال له مهندس السباق كارلو سانتي عبر اللاسلكي: "بياستري في لفة سريعة... أعلام صفراء، أعلام صفراء."

ورد هاميلتون: "أين بياستري؟"

فأجابه سانتي: "خلفك... أعلام صفراء."

وتُظهر لقطات الكاميرا المثبتة على سيارة هاميلتون أنه نظر إلى مراياه قبل أن يسلك خطه المعتاد عند المنعطف الأول، لكنه أوضح لاحقًا أمام المراقبين أنه لم يتمكن من رؤية بياستري.

ورغم أن التسجيلات تُظهر المحادثة اللاسلكية بالتزامن مع اللقطات، فإن هناك فارقًا زمنيًا لأن الفورمولا 1 تؤخر بث الاتصالات اللاسلكية بين 5 و15 ثانية تحسبًا لاتخاذ قرارات تحريرية في حال صدور ألفاظ غير لائقة.

وفي هذه الحالة، بُثت المحادثة اللاسلكية بعد أن أعاق هاميلتون بياستري عند المنعطف الأول، بينما جرت المحادثة في الواقع بين خط التوقيت والمنعطف الأول.

وسأل هاميلتون بعد أن تجاوزه بياستري ولوح بقبضته غاضبًا: "هل كان بياستري في لفة سريعة أم...؟"

وبعد صمت طويل، رد سانتي: "لقد أربكتني الأعلام الصفراء."

ويبدو أن هاميلتون اعتقد أن بياستري كان في لفة العودة إلى خطّ الحظائر، وليس في لفة الإعداد قبل بدء محاولته السريعة.

وقال هاميلتون بعد التجارب التأهيلية: "لقد أبلغوني حرفيًا عندما كان عند رأس المنعطف خلفي، لذلك لم تكن لدي أي فكرة بأنه كان قادمًا."

وأضاف: "اعتقدت أن الجميع خرجوا خلفي، فقد كنت أول من غادر الحظيرة، لذلك ظننت أن الجميع أنهوا لفاتهم. وأعتقد أن شارل كان السيارة التي كانت خلفي عندما خرجت من ممر الصيانة، وهذا ما كنت أعتقده. لذلك كان الأمر جنونيًا، لأن الحصة كانت نظيفة، ومن الواضح أن ما حدث لم يكن متعمدًا."

وبما أن بياستري اضطر إلى إلغاء لفته السريعة، أصبحت معاقبة هاميلتون أمرًا لا مفر منه، ليتراجع إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق بدلًا من الانطلاق من الصف الأمامي.

وجاء في قرار المراقبين: "أوضح سائق السيارة رقم 44 أنه كان قد أنهى لتوه لفة سريعة، ولم يتلق رسالة الفريق اللاسلكية بشأن اقتراب السيارة رقم 81 إلا عندما أصبحت على مقربة شديدة منه."

وأضاف القرار: "كما أوضح أنه، بسبب تموضع سيارته على الحلبة، لم تكن السيارة رقم 81 مرئية في مراياه."