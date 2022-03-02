فيراري تتّجه لعدم جلب تحديثات لتجارب البحرين

حظيت الحظيرة المتمركزة في مارانيللو بتجارب أولى مشجّعة للغاية في برشلونة الأسبوع الماضي، حيث تواجد كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير قرب الصدارة على مدار الأيّام الثلاثة.

لكن في حين أنّ سيارة "اف1-75" بدت في وضع جيّد بالمقارنة مع منافستيها الرئيسيّتين مرسيدس وريد بُل، فإنّ الوضع قد يتغيّر في البحرين في حال جلبت الأخيرتان، وفق ما أُثير، تحديثات كبيرة.

وأشارت بعض التكهّنات ضمن أروقة البطولة في برشلونة إلى أنّ ريد بُل ومرسيدس ستنتظران حتّى تجارب البحرين للكشف عن بعض التصاميم الانسيابيّة العدائيّة التي تأملان من خلالها التواجد في المقدّمة في بداية الموسم.

ويعي ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إمكانيّات مرسيدس وريد بُل للتحسّن، لكنّه لا يزال يعتقد بأنّ فريقه قادرٌ على استخراج الكثير من الأداء الإضافي من الحزمة الحاليّة لسيارة "اف1-75".

وبحديثه عن خطط السيارة لتجارب البحرين، قال بينوتو: "لن تكون مختلفة كثيرًا عمّا لدينا الآن".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الخطوة الأولى بالنسبة إلينا هي تحسين ما لدينا. لا نزال بعيدين للغاية عن استخراج أفضل الأداء منها، ليس فقط لأنّنا نختبرها بكميّة وقود عالية، ولسنا في أفضل إعدادات المحرّك، لكن لأنّ هناك الكثير لاستغلاله من السيارة نفسها ببساطة".

وأكمل: "نركّز أكثر على استخراج الوتيرة، ليس فقط من خلال هندسة الإعدادات، لكن أيضًا على صعيد أسلوب القيادة. لننتظر ونرى ما سيجلبه الآخرون".

وأردف: "بالتأكيد كفيراري نكون قلقين دائمًا حول تحديثات منافسينا. أنا متأكّدٌ من أنّهم سيكونون أقوياء للغاية حينها".

وقال بينوتو أنّه متشجّعٌ بطريقة عمل سيارة "اف1-75" خلال التجارب، وأنّ الترابط بين الأداء على المسار والبيانات في المصنع كان جيّدًا".

وأكمل: "على صعيد المسافات فقد أكملنا الكثير من اللفّات. ما هو مهمٌ منذ اليوم الأوّل هو جمع البيانات".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك مهم لأنّ هذه السيارات مختلفة والهدف الأوّل هو معرفتها. لذا كان الهدف من هذه التجارب على الأقلّ محاولة فهم السيارة ورسم خرائطها في جميع الظروف، ومحاولة فهم الترابط مع نفق الهواء وجهاز المحاكاة".

واختتم بالقول: "جمعنا الكثير من البيانات حتّى الآن بالتأكيد. سنعمل في الأيّام المقبلة في مارانيللو على الترابط ومحاولة ربط جميع البيانات".