تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs MC Shop Watch Shop تذاكر
السابق / بناء خمسة مدرجات جديدة لجائزة أستراليا الكبرى 2022 التالي / تغيير قوانين الفورمولا واحد الخفيّ الذي قد يكون له تأثيرٌ ضخم
فورمولا 1 أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لتغيير شكل فتحة تهوية سيارتها لموسم 2022

ستكشف فيراري عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2022 في الـ 17 من فبراير وقد تشهد تغييرًا في منطقة تصميم بارزة.

فيراري تتّجه لتغيير شكل فتحة تهوية سيارتها لموسم 2022

وفقًا لأحدث الشائعات الصادرة من مارانيللو، فإنّ الفريق قد يعود إلى تصميم فتحة تهوية مثلثّ الشكل، من دون القرنين اللذين ميّزا سيارة "اس.اف21" عن البقيّة العام الماضي.

ويُتفهّم بأنّ الفريق يرغب في الابتعاد عن التصميم البيضويّ الذي استخدمه الموسم الماضي من أجل تقليص إعاقة التيارات الهوائيّة المتّجهة إلى الجناح الخلفي.

ذلك يعني أنّ على مصمّمي الحصان الجامح إيجاد طريقة لتوفير الهواء البارد لوحدة الطاقة وملحقاتها، وهو ما كانت توفّره القنوات الخارجيّة في التصميم البيضويّ العام الماضي.

لكن مع خضوع شكل جانبي السيارة لتغييرات مكثّفة لموسم 2022، فربّما اختار الفريق إعادة توضيب مختلف مشعاعات التبريد والأنظمة الإلكترونيّة الداخليّة حول وحدة الطاقة وداخل جانبي السيارة.

تفاصيل جانب سيارة فيراري

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف70اتش"

فتحة التهوية العلوية لسيارة فيراري اس.اف21

فتحة التهوية العلوية لسيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

ويعود ذلك إلى تغيير في موقع قضيبي حماية التصادم الجانبي لموسم 2022، حيث تتطلّب القوانين الآن تواجدهما عند مستوى أعلى بـ 60 ملم على الأقلّ من الأعوام الماضية.

لذا سيستبعد هذا استخدام تصميم فتحة التهوية الجانبيّة العالية الذي أطلقته فيراري في 2017 (الصورة أعلاه) وتمّ نسخه سريعًا من قبل بقيّة الفرق، وذلك في ظلّ اعتماده على جميع السيارات العام الماضي.

ومع تغيّر تشكيلة رعاة الفريق، فإنّ هناك بعض نقاط الاستفهام حول خيارات فيراري لكسوة سيارتها، حيث من الممكن أن نشاهدها تستخدم كسوة خلال التجارب الشتويّة تكون مختلفة عن تلك التي ستتسابق بها السيارات في الجولة الافتتاحيّة من الموسم.

مقارنة كسوة سيارة فيراري 2022

مقارنة كسوة سيارة فيراري 2022

تصوير: جورجيو بيولا

المشاركات
التعليقات
بناء خمسة مدرجات جديدة لجائزة أستراليا الكبرى 2022
المقال السابق

بناء خمسة مدرجات جديدة لجائزة أستراليا الكبرى 2022
المقال التالي

تغيير قوانين الفورمولا واحد الخفيّ الذي قد يكون له تأثيرٌ ضخم

تغيير قوانين الفورمولا واحد الخفيّ الذي قد يكون له تأثيرٌ ضخم
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

مرسيدس تتوقّع تقديم سيارات 2022 لـ "تأديات مشابهة" لـ 2021
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتوقّع تقديم سيارات 2022 لـ "تأديات مشابهة" لـ 2021

فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في مرسيدس سيُشارك في سلسلة لومان الآسيويّة
فورمولا 1 فورمولا 1

فاولز مسؤول الاستراتيجيّة في مرسيدس سيُشارك في سلسلة لومان الآسيويّة

تغيير قوانين الفورمولا واحد الخفيّ الذي قد يكون له تأثيرٌ ضخم
فورمولا 1 فورمولا 1

تغيير قوانين الفورمولا واحد الخفيّ الذي قد يكون له تأثيرٌ ضخم

فيراري تتّجه لتغيير شكل فتحة تهوية سيارتها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تتّجه لتغيير شكل فتحة تهوية سيارتها لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.