فيراري تتّجه لتغيير شكل فتحة تهوية سيارتها لموسم 2022

وفقًا لأحدث الشائعات الصادرة من مارانيللو، فإنّ الفريق قد يعود إلى تصميم فتحة تهوية مثلثّ الشكل، من دون القرنين اللذين ميّزا سيارة "اس.اف21" عن البقيّة العام الماضي.

ويُتفهّم بأنّ الفريق يرغب في الابتعاد عن التصميم البيضويّ الذي استخدمه الموسم الماضي من أجل تقليص إعاقة التيارات الهوائيّة المتّجهة إلى الجناح الخلفي.

ذلك يعني أنّ على مصمّمي الحصان الجامح إيجاد طريقة لتوفير الهواء البارد لوحدة الطاقة وملحقاتها، وهو ما كانت توفّره القنوات الخارجيّة في التصميم البيضويّ العام الماضي.

لكن مع خضوع شكل جانبي السيارة لتغييرات مكثّفة لموسم 2022، فربّما اختار الفريق إعادة توضيب مختلف مشعاعات التبريد والأنظمة الإلكترونيّة الداخليّة حول وحدة الطاقة وداخل جانبي السيارة.

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف70اتش" فتحة التهوية العلوية لسيارة فيراري اس.اف21 تصوير: جورجيو بيولا

ويعود ذلك إلى تغيير في موقع قضيبي حماية التصادم الجانبي لموسم 2022، حيث تتطلّب القوانين الآن تواجدهما عند مستوى أعلى بـ 60 ملم على الأقلّ من الأعوام الماضية.

لذا سيستبعد هذا استخدام تصميم فتحة التهوية الجانبيّة العالية الذي أطلقته فيراري في 2017 (الصورة أعلاه) وتمّ نسخه سريعًا من قبل بقيّة الفرق، وذلك في ظلّ اعتماده على جميع السيارات العام الماضي.

ومع تغيّر تشكيلة رعاة الفريق، فإنّ هناك بعض نقاط الاستفهام حول خيارات فيراري لكسوة سيارتها، حيث من الممكن أن نشاهدها تستخدم كسوة خلال التجارب الشتويّة تكون مختلفة عن تلك التي ستتسابق بها السيارات في الجولة الافتتاحيّة من الموسم.

مقارنة كسوة سيارة فيراري 2022 تصوير: جورجيو بيولا