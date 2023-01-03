فيراري تتّجه لتحقيق أهدافها لوزن سيارة 2023
يبدو أنّ فريق فيراري يتّجه لتحقيق أهدافه على صعيد وزن سيارته الجديدة التي سيخوض بها منافسات موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ ضغط جميع الفرق لتقليص أوزان سياراتها.
كجزء من عمليّة التحسين الجارية خلال هذه الفترة الشتويّة، استهدفت فيراري جوانب أساسيّة للتحسّن تعتقد بأنّها قادرة على رفع فرصها للموسم الجديد.
ويتمثّل الجانب الأوّل في الانسيابيّة، حيث يبدو الفريق في طريقه لتحسين تصميم جانبي سيارته المبتكر، إلى جانب العمل على زيادة الارتكازيّة وتقليل الجرّ في ذات الوقت.
إلى جانب ذلك فإنّ فيراري ترغب بخفض وزن سيارتها الجديدة، حيث تستهدف النزول تحت مستوى 796 كلغ الذي يُعدّ الوزن الأدنى للسيارة مع السائق، وذلك ما سيمنحها خيارات إضافيّة على صعيد توزيع الأوزان الإضافيّة لتعزيز التوازن وتحسين سلوك الإطارات.
ومن المنتظر أن تُطلق فيراري سيارتها الجديدة في 14 فبراير، لكنّ العمل بلغ مرحلة متقدّمة على صعيد تجميعها، وذلك كون مفهومها التصميمي الأساسي قد تمّت المصادقة عليه منذ فترة.
لكنّ جانب خفض الوزن حصل على الكثير من الجهود والموارد، حيث عانت غريمتا الفريق ريد بُل ومرسيدس من ثقل سيارتيهما في مراحل من موسم 2022.
وفي حين أنّ ريد بُل كانت قادرة على خفض وزن سيارتها بشكلٍ ملحوظ على مدار موسم 2022، وهو ما لعب دورًا مهمًا في الخطوة التي حقّقتها ريد بُل في أدائها وسيطرتها على النصف الثاني من الموسم، إلّا أنّها ومرسيدس لم تتمكّنا من تحقيق أيّة مكاسب كبيرة.
وانصبّ كلّ التركيز عوضًا عن ذلك على سيارتيهما لموسم 2023، حيث أشارت بعض الشائعات قرب نهاية الموسم المنصرم إلى أنّ ريد بُل صادقت بالفعل على هيكلٍ جديد خفيف الوزن كان أقلّ بـ 3 كلغ من سيارة "آر.بي18" الحائزة على اللقب بالفعل.
وأشارت مصادر إلى أنّ فيراري حقّقت الآن مكاسب جيّدة في هذا الجانب، وهو ما من شأنه مساعدتها على كسب زمنٍ على صعيد اللفّة، وبشكلٍ أكثر أهميّة الحفاظ على الإطارات، إذ أنّ تحسين توازن السيارة يُقلّل من تآكل الإطارات.
لكنّ مدى نجاح هذه الجهود لن يُعرف إلّا عند تجميع السيارة الجديدة بالكامل ووزنها كاملة.
لكنّ المؤشّرات الأولى تبدو إيجابيّة، وسيُرحّب المدير الجديد فريدريك فاسور بذلك لدى استلامه إدارة الفريق الأسبوع المقبل.
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