فيراري تتجه لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد وسط سوء الأحوال الجوية في إيمولا
تتجه فيراري لتأجيل تقديم نظام التعليق الخلفي الجديد حتى جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في إيمولا.
يحاول الفريق الإيطالي تحسين أداء سيارته الحالية عبر حلّ المشاكل التي تمنع السيارة من رفع وتيرة السباق مقارنة بأقرب منافسيها ريد بُل.
وبينما تبدو السيارة تنافسية على مدار اللفة الواحدة في التصفيات، لكن أداءها غير مقنع في السباقات حيث اشتكى شارل لوكلير وكارلوس ساينز من ضعف الثقة خلف المقود.
وبدأ الفريق خطة التحديثات مع أرضية معدلة وتعديلات في الناشر، خلال جائزة ميامي الكبرى.
ويبدو أن فيراري كانت تخطط في البداية لجلب نظام تعليق خلفي جديد في إيمولا، بهدف تعزيز الأداء الانسيابي.
لكن الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة تجعل من الصعب دراسة التحسينات، بالتالي ستؤجل فيراري أية تغييرات على نظام التعليق حتى الشهر المقبل.
لكن السباق المقبل سيكون في موناكو التي لا تعتبر مثالية كذلك لدراسة التحديثات، ما يعني بأن الحصان الجامح سينتظر حتى إسبانيا لجلب التحديث الجديد.
لكن مع ذلك فإن فيراري ستعدل على الناشر، بعد بيانات مشجعة من نفق الهواء.
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