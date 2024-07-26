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فيراري تتجه لاستعمال جانح خلفي مشابه لـ مكلارين في سبا

قدمت فيراري جانحاً خلفياً جديداً منخفض الارتكازية مصمماً للتناسب مع الحلبات عالية السرعة مثل سبا-فرانكورشان.

تفاصيل سيارة فيراري اس.اف-24

موتورسبورت.كوم "برايم"

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قدمت فيراري بضعة تعديلات على السيارة في أوقات مختلفة من الموسم. آخرها جاء على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية.

ويبدو أن العلامة الإيطالية نقلت تركيزها من ريد بُل إلى مكلارين للاستيحاء منها، خاصة بعد أن برزت السيارة البرتقالية كأسرع السيارات على الحلبة.

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تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة فيراري في سبا

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة فيراري في سبا

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وتميّزت سيارة مكلارين مؤخراً بأنها الأفضل ضمن جميع الظروف والحلبات، حيث تقدم وتيرة ثابتة على جميع أنواع المسارات.

وبهدف تحسين أداء السيارة وثبات تأديتها، قدمت فيراري جانحاً خلفياً جديداً منخفض الارتكازية في بلجيكا، وهو مختلف في الشكل عن ذلك الذي شوهد في كندا.

الجناح الخلفي الذي تم استخدامه في سباق كندا

الجناح الخلفي الذي تم استخدامه في سباق كندا

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

حيث تبدو قمة الجناح مسطحة في نسخة كندا، بينما تبدو متجهة للأسفل في نسخة سبا.

ويبدو حلّ فيراري مماثلاً جداً لما قدمته مكلارين في سيلفرستون، خاصة في الجزء المقعّر.

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة مكلارين في سيلفرستون واستلهمت منها فيراري

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة مكلارين في سيلفرستون واستلهمت منها فيراري

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وبينما قد لا يؤثر ذلك بشكل كبير على أداء السيارة الحمراء في سبا، لكنها إشارة واضحة على انتقال فيراري للاستلهام من مكلارين بدلَ ريد بُل..

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