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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاستخدام كسوة كلاسيكيّة لسباق موجيللو

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فيراري تتّجه لاستخدام كسوة كلاسيكيّة لسباق موجيللو

تتّجه فيراري إلى استخدام كسوة خاصة للاحتفال بسباقها الـ 1000 في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة توسكاني الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

ستُصبح فيراري أوّ لفريق فورمولا واحد يخوض 1000 سباق في بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد المقبل، ويتّجه الفريق للاحتفال بذلك الإنجاز عبر سيارة تحمل كسوة عتيقة.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ سيارتَي فيراري "اس.اف1000" الخاصتَين بسيباستيان فيتيل وشارل لوكلير ستُطليان بدرجة أحمر داكنة أكثر لسباق موجيللو، لتتماشى بذلك مع كسوة سيارة فيراري في 1950.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتكريم انطلاقة فيراري في بطولة العالم للفورمولا واحد خلال جائزة موناكو الكبرى 1950 عندما دخلت فيراري المنافسة بثلاث سيارات من نموذج فيراري 125 للسباق الثاني من الموسم.

وأكمل ألبرتو أسكاري السباق حينها ثانيًا، ليُسجّل منصّة تتويج فيراري الأولى في الفورمولا واحد، بينما حلّ رايموند سومر رابعًا، في الوقت الذي انسحب فيه لويجي فيلوريسي.

كما أنّ هذه الخطوة جزء من احتفالات فيراري الموسّعة بسباقها الـ 1000 ضمن جائزة توسكانا الكبرى الأولى التي انضمّت إلى الروزنامة على خلفيّة اضطرابات أزمة وباء كورونا.

وتُعدّ فيراري الراعي الرئيسيّ لسباق موجيللو، وهي حلبة تملكها الحظيرة الإيطاليّة، وسيكون بعض أفراد نادي مشجّعيها حاضرين في المدرّجات ليكون هذا السباق الأوّل هذا الموسم بحضور بعض الجماهير منذ تفشّي فيروس كورونا.

وسيصل الفريق إلى موجيللو وهو متعطّشٌ للتعافي من جائزة إيطاليا الكبرى الصعبة في مونزا التي شهدت انسحاب لوكلير وفيتيل منذ النصف الأوّل من السباق.

وكان فيتيل قد انسحب بسبب تعطّل مكابحه مبكّرًا، في الوقت الذي تعرّض فيه لوكلير لحادث عند الخروج من منعطف بارابوليكا السريع أثناء تواجده رابعًا وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

وتتّجه فيراري للتدقيق في هيكل سيارة لوكلير في هذه الأيّام الفاصلة بين السباقين لتحديد ما إذا كان يحتاج لهيكل جديد أو أنّ الأمر سيقتصر على بعض التصليحات.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "أعتقد بأنّ علينا طيّ هذه الصفحة والتطلّع إلى الأمام من أجل التأكّد من تعلّمنا من هذه الدروس ونحتاج للتطلّع قدمًا للتحسّن".

وأكمل: "نتوجّه إلى موجيللو التي تُعتبر موعدًا مهمًا بالنسبة إلينا، الجائزة الكبرى الـ 1000 لنا، لذا سنُحاول أن نكون على أتمّ الجهوزيّة لعطلة نهاية الأسبوع".

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