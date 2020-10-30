فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
27 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 ساعات
:
49 دقيقة
:
40 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

المشاركات
التعليقات
فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
من قبل:

تُخطّط فيراري لاتّخاذ القرار بشأن من ستتمّ ترقيته من ناشئيها إلى بطولة العالم للفورمولا واحد "في الأسابيع المقبلة" قبل الجولة الختاميّة من بطولة الفورمولا 2.

يتواجد خمسة من أعضاء أكاديميّة فيراري لليافعين في بطولة الفورمولا 2 حاليًا، حيث يتواجد ثلاثة منهم – وهم ميك شوماخر، وكالوم إيلوت وروبرت شفارتزمان – ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة.

ويتصدّر شوماخر الترتيب العام حاليًا أمام إيلوت، حيث سيتنافس الثنائيّ على اللقب ضمن آخر جولتَين من الموسم في البحرين.

وأعلنت ألفا روميو اليوم الجمعة عن إبقائها على أنطونيو جيوفينازي في المقعد الذي تتحكّم فيه فيراري، ما يعني عدم وجود مساحة في الفريق لترقية أحد الناشئين.

ومن المتوقّع أن يحصل شوماخر على مقعدٍ في صفوف فريق هاس لموسم 2021، وهو ما يُشير إلى روابط متينة أكثر بين الحظيرة الأمريكيّة وفيراري في المستقبل.

وأكّد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه سيكون هناك مقعدٌ واحدٌ لأحد اليافعين للترقية إلى الفورمولا واحد في العام المقبل، لكن سيتمّ إيجاد فرصٍ للآخرين في المستقبل.

"لا توجد مساحة في الوقت الحاضر" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول المنافسة بين ناشئي فيراري للانتقال إلى الفورمولا واحد في العام المقبل.

وأضاف: "أعتقد بأنّهم يقومون بعملٍ رائع في الفورمولا 2 حاليًا، في حال فكّرنا في ميك، وكالوم وروبرت. أمامهم موسمٌ لإكماله، ويُركّزون جميعًا على السباق المقبل في البحرين. يتنافسون على البطولة وذلك مهمٌ جدًا بالنسبة إليهم".

وأكمل: "لديهم فرصة المشاركة في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي، ولديهم تجارب اليافعين كذلك. لكنّنا سنتّخذ قرارنا بناءً على ما قام به كلّ واحدٍ حتّى الآن، وكيفيّة تطوّرهم وإمكانيّاتهم للمستقبل".

وأردف: "هدفنا هو إيصالهم إلى الفورمولا واحد ويومًا ما إلى فريق فيراري في السيارة الحمراء، لكنّ الدرب للوصول إلى ذلك ليس مهمًا. سيحصل أحدهم في النهاية على مقعدٍ في الفورمولا واحد في العام المقبل. سيحصل الآخرون على فرصٍ أخرى، لكن يعود الأمر إلينا لتنظيم ذلك ومنحهم تلك الفرص".

وعندما سُئل عن موعد اتّخاذ القرار، قال بينوتو: "لا أعتقد بأنّنا سننتظر حتّى السباق الختاميّ في البحرين وأبوظبي".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا قد نقرّر ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة".

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

المقال السابق

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

بيريز "لا يستطيع" الانتظار طويلًا لقرار ريد بُل بشأن تشكيلتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز "لا يستطيع" الانتظار طويلًا لقرار ريد بُل بشأن تشكيلتها لموسم 2021

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة
إكستريم إي إكستريم إي / مقابلة

نيكو روزبرغ: بطولة "إكستريم إي" تُوحّدنا أنا وهاميلتون نحو قضيةٍ جيدة

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "ترفض بشكل قاطع" فكرة تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022

أحدث الأخبار

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز "لا يستطيع" الانتظار طويلًا لقرار ريد بُل بشأن تشكيلتها لموسم 2021

2
فورمولا 1

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

3
فورمولا 1

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

4
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا
فورمولا 1

غاسلي سيتسابق بخوذة تذكاريّة لسينا في إيمولا

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال
فورمولا 1

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"
فورمولا 1

فيرشتابن يقبل أنّ تعليقاته على اللاسلكي في بورتيماو "لم تكن صائبة"

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن 01:24
فورمولا 1

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن "أف2007"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.