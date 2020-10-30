فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

يتواجد خمسة من أعضاء أكاديميّة فيراري لليافعين في بطولة الفورمولا 2 حاليًا، حيث يتواجد ثلاثة منهم – وهم ميك شوماخر، وكالوم إيلوت وروبرت شفارتزمان – ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة.

ويتصدّر شوماخر الترتيب العام حاليًا أمام إيلوت، حيث سيتنافس الثنائيّ على اللقب ضمن آخر جولتَين من الموسم في البحرين.

وأعلنت ألفا روميو اليوم الجمعة عن إبقائها على أنطونيو جيوفينازي في المقعد الذي تتحكّم فيه فيراري، ما يعني عدم وجود مساحة في الفريق لترقية أحد الناشئين.

ومن المتوقّع أن يحصل شوماخر على مقعدٍ في صفوف فريق هاس لموسم 2021، وهو ما يُشير إلى روابط متينة أكثر بين الحظيرة الأمريكيّة وفيراري في المستقبل.

وأكّد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه سيكون هناك مقعدٌ واحدٌ لأحد اليافعين للترقية إلى الفورمولا واحد في العام المقبل، لكن سيتمّ إيجاد فرصٍ للآخرين في المستقبل.

"لا توجد مساحة في الوقت الحاضر" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول المنافسة بين ناشئي فيراري للانتقال إلى الفورمولا واحد في العام المقبل.

وأضاف: "أعتقد بأنّهم يقومون بعملٍ رائع في الفورمولا 2 حاليًا، في حال فكّرنا في ميك، وكالوم وروبرت. أمامهم موسمٌ لإكماله، ويُركّزون جميعًا على السباق المقبل في البحرين. يتنافسون على البطولة وذلك مهمٌ جدًا بالنسبة إليهم".

وأكمل: "لديهم فرصة المشاركة في التجارب الحرّة الأولى في أبوظبي، ولديهم تجارب اليافعين كذلك. لكنّنا سنتّخذ قرارنا بناءً على ما قام به كلّ واحدٍ حتّى الآن، وكيفيّة تطوّرهم وإمكانيّاتهم للمستقبل".

وأردف: "هدفنا هو إيصالهم إلى الفورمولا واحد ويومًا ما إلى فريق فيراري في السيارة الحمراء، لكنّ الدرب للوصول إلى ذلك ليس مهمًا. سيحصل أحدهم في النهاية على مقعدٍ في الفورمولا واحد في العام المقبل. سيحصل الآخرون على فرصٍ أخرى، لكن يعود الأمر إلينا لتنظيم ذلك ومنحهم تلك الفرص".

وعندما سُئل عن موعد اتّخاذ القرار، قال بينوتو: "لا أعتقد بأنّنا سننتظر حتّى السباق الختاميّ في البحرين وأبوظبي".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا قد نقرّر ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة".