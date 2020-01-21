فيراري تتّجه لإقامة حدث مسرحي للكشف عن سيارتها لموسم 2020

في حين أنّ الفريق اختار في الأعوام الماضية إطلاق سيارته إمّا من خلال الاستعانة بالمنصّات الإلكترونيّة، أو إقامة حدث إطلاق في معقله في مارانيللو، سيشهد هذا العام حدثًا مختلفًا.

إذ سيُقام حدث الإطلاق في مسرح "رومولو فالي" البلدي في ريجيو إيميليا – المدينة التي كانت موطن ولادة العلم الإيطاليّ الحالي – وتتموضع على بُعد 30 كيلومترًا من معقل فيراري في مارانيللو.

وسيتمّ بثّ الحدث على شبكة الانترنت، حيث سينطلق على الساعة الـ 17:30 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء الـ 11 من فبراير/شباط المقبل.

ولم يُحدّد الفريق بعد ما سيكون عليه اسم سيارته الجديدة التي ستخلف سيارة "اس.اف90" التي كان أداؤها مخيّبًا للآمال في موسم 2019.

يُشار إلى أنّ فيراري ستكون فريق يكشف النقاب عن سيارته الجديدة حتّى الآن، على أن تليها كلٌ من رينو، ومكلارين ومرسيدس وألفا توري.