فيراري تتجه لإجراء أربعة أيام من الاختبارات في فيورانو

مع مواصلة العمل على مقاتلتها لموسم 2022، والتي من المخطط أن تطلقها يوم 17فبراير/شباط المقبل، ترغب العلامة الإيطالية في ضمان استعداد سائقيها وطاقم العمل بشكل كامل بعد العطلة الشتوية.

لهذا السبب، قرر الحصان الجامح إقامة اختبارات لمدة أربعة أيام مع سيارة العام الماضي بمشاركة السائقين كارلوس ساينز وشارل لوكلير، وكذلك روبرت شفارتزمان السائق الاحتياطي الرسمي.

وسيفتتح شفارتزمان - الذي شارك في تجارب ما بعد الموسم للإطارات في أبوظبي العام الماضي - التجارب يوم الثلاثاء قبل العودة للمشاركة مجدداً يوم الجمعة.

أما لوكلير فسيقود يوم الأربعاء، وسيكون يوم الخميس من نصيب ساينز.

وتعتبر هذه فرصة للسائقين لاسترجاع لياقتهم خلف المقود بعد العطلة الشتوية، وكذلك لميكانيكيي الفريق والمهندسين، من أجل التحضير بشكل أفضل للموسم المقبل.

يشار إلى أن فيراري أكملت الموسم الماضي بالمركز الثالث ضمن بطولة المصنعين على أمل تقليص الفارق الذي يفصلها عن فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل في 2022.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H Photo by: Ferrari

وكان ماتيا بينوتو مدير الفريق قد ألمح سابقاً إلى أن السيارة الجديدة تضم بعض التغييرات الثورية.

فقال: "لو نظرنا إلى سيارة 2022، ووحدة الطاقة، أعتقد أنها تضم الكثير من الإبداعات".

وأكمل: "أعتقد أن الطريقة التي واجه بها الفريقُ الهندسي هذا التصميم الجديد مع المشروع الجديد تحت قوانين 2022 الجديدة، تمثل بالتأكيد ذهنية منفتحة أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "يمكنني ملاحظة ذلك فقط عبر النظر للسيارة، طريقة سير عملية التطوير، وبالتأكيد كمية الإبداع فيها".

من المتوقع أن تخرج فيراري بسيارتها 2022 إلى الحلبة للمرة الأولى خلال يوم التصوير 22 فبراير في برشلونة، وهو اليوم الذي يسبق انطلاق التجارب الشتوية رسمياً.