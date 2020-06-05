فيراري تتجهّز لاستئناف الموسم عبر تجارب في فيورانو مع لوكلير وفيتيل

ستنتهي فترة التوقّف الممتدّة منذ نهاية التجارب الشتويّة وحتّى الآن عندما يعود سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير للقيادة لبضعة أيّام على حلبة فيورانو الخاصة بفيراري.

وبعد ثلاثة أشهر من التوقّف الإجباري، سيجلس سائقا فيراري خلف مقود سيارة "اس.اف71اتش" من موسم 2018، وذلك بالنظر إلى أنّ قوانين البطولة تمنع استخدام سيارة حديثة في تجارب خاصة.

وستمثّل هذه فرصة مهمّة للسائقَين لاستعادة الشعور داخل سيارة حقيقيّة، وذلك بعد عدّة أسابيع من الاقتصار على أجهزة المحاكاة والتدريبات الجسديّة فحسب. لكنّ الهدف من التجارب لن يقتصر على "تحمية" السائقَين فقط لبداية الموسم المبرمجة في 5 يوليو المقبل، لكن ستكون فرصة للسماح لطاقم الفريق بتقييم التدابير المضادة لفيروس كورونا التي قدّمتها "فيا" من أجل تقنين سلوك الأطقم في خطّ الحظائر.

وعلى عكس أيّام التصوير الترويجي فإنّ الاختبارات بالسيارات القديمة ليست خاضعة لأيّ مسافات محدودة، بينما تكون إطارات بيريللي المتاحة لهذا النوع من التجارب إطارات "استعراضيّة" أقلّ أداءً من تلك الإطارات المتاحة في عطل نهاية الأسبوع.

وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة التي يقود فيها فيتيل على حلبة فيورانو، حيث سيجلس خلف مقود السيارة التي قادها نحو خمسة انتصارات في موسم 2018.