فيراري تتبنى الألوان الزرقاء خلال جائزة ميامي للفورمولا واحد

لن تكون ألوان بدلات السائقين زرقاء فقط، بل الميكانيكيين كذلك، حتى السيارتين أيضاً. والآن، ومع عودة البطولة إلى الأراضي الأمريكية، سيظهر كامل الفريق بنسخة لونية خاصة.

دعونا نلقِ نظرة على المناسبات السابقة التي ظهرت فيها فيراري بألوان زرقاء!

موناكو

في 1950، بات رايموند سومر أول سائق ينافس في الفورمولا واحد على متن فيراري زرقاء. وذلك رسمياً كسائق لـ سكوديريا فيراري، وتمت استعارة السيارة من سائق فرنسي وتم طلاؤها بألوان العلم الوطنيّ بالأزرق والأبيض لينهي رابعاً في السباق الوحيد له الذي أنهاه في الفورمولا واحد.

وفي وقت سابق من ذلك العام، شارك خوان مانويل فانجيو بالفعل على متن سيارة فيراري زرقاء لكن ليس في الفورمولا واحد، لكن في السباقات الشتوية.

وبالعودة إلى الفورمولا واحد، شارك الفرنسي لوي روزيه مع فيراري عام 1952 حيث تم طلاء سيارته بالألوان الزرقاء الوطنية، ونافس بفريقه الخاص - إيكوري روزيه. وبقي ينافس حتى 1954 بما مجموعه 17 سباقاً، وحقق المركز السابع كأفضل نتائجه في هولندا 1953.

الأزرق في أمريكا

في 1959، شهدت شبكة الانطلاق في سيبرينغ تواجد 4 سيارات فيراري، واحدة منها زرقاء اللون. حيث شارك الفريق بسيارات حمراء اللون مع سائقيهم البريطانيين والألماني، لكن السيارة الرابعة للأمريكي فيل هيل، تم طلاؤها بما يتناسب مع ألوان علمه الوطني: زرقاء مع أنف أبيض اللون، لكنه للأسف لم ينجح بإكمال السباق بسبب مشكلة في اللفة الثامنة.

لكن هذه ليست آخر المشاركات الأمريكية بالألوان الزرقاء والبيضاء، بعد سنتين، ظهرت أشهر سيارات فيراري الزرقاء على الإطلاق. بنهاية موسم 1964، وبعد معركة مع الهيئة الحاكمة حيال القوانين، قام إنزو فيراري بسحب فريقه من آخر سباقين للموسم وتعهد بعدم المشاركة مجدداً بالألوان الإيطالية الوطنية.

كانت تلك حركة سياسية، ورفم أن فريق فيراري الرسمي تغيب عن الولايات المتحدة والمكسيك، لكن تم تمثيله بدلاً من ذلك بفريق "أمريكا الشمالية ريسينغ"، حيث قاد السائقان سيارتي فيراري بألوان زرقاء وبيضاء.

جون سوترتيز قاد سيارة فيراري الزرقاء ليحرز المركز الثاني في الولايات المتحدة في واتكينز غلين، ومن ثم مع نهاية الموسم، ظهر مجدداً بنفس الألوان لينهي ثانياً أيضاً ويحقق لقب العالم.

كذلك الحال في مرآب الفريق وعلى مرّ السنين، كانت هناك مناسبات ظهر فيها الميكانيكيون باللون الأزرق، في انعكاس لألوان الفريق الإيطالي الوطني، وفي بعض الأحيان كان ذلك يحصل بسبب عدم توافر بدلات حمراء في الوقت المناسب!

ويبدو كذلك أن آخر سائق ارتدى ألواناً زرقاء مع فيراري، هو نيكي لاودا، في 1973، قبل الانتقال إلى اللون الأحمر بدءاً من 1974.

الاحتفاء بالتاريخ

بناء على هذا التاريخ الغني للون الأزرق مع فيراري، ستشهد جولة ميامي تعاوناً بين بوما وفيراري لتقديم تشكيلة خاصة باللون الأزرق للفريق بأكمله.