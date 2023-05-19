فيراري تتبرع بمبلغ مليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا

اتفقت الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على إلغاء الجائزة بسبب الظروف الجوية السيئة جداً في تلك المنطقة الإيطالية، حيث تعرضت لفيضانات غزيرة أدت لوفاة شخصين على الأقل وفقاً للسلطات المحلية.

هذا القرار جاء بعد أن وجّهت الفورمولا واحد نداء إلى جميع موظفيها يوم الأربعاء بعدم التوجه إلى الحلبة لدواعي السلامة.

وتعقيباً على هذه الأزمة، تبرعت فيراري - التي تتخذ من مارانيللو مقراً لها على بُعد ساعة قيادة من إيمولا - بمبلغ مليون يورو لوكالة السلامة الإقليمية والحماية المدنية في إيميليا رومانيا.

وسيتم صرف الأموال وفقاً لـ فيراري، ضمن جهود المساعدة المحلية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع التعافي البيئية.

حيث قال بينيديتو فينيا المدير التنفيذي لدى فيراري: "في هذه الأوقات الصعبة، لطالما وقفت فيراري إلى جانب المجتمع".

وأكمل: "أردنا القيام برد فعل عملي ومباشر استجابة للحاجة الطارئة لأولئك المتضررين في منطقة إيميليا رومانيا".

شعار فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وتابع: "بالتعاون مع السلطات المحلية، والذين نقدم لهم الشكر الكبير على عملهم المتواصل، فإن هذه المساعدة ستساعد على تخفيف الكارثة وتؤكد على وحدة عائلة فيراري ككلّ".

ومن غير المحتمل أن يتم تعويض جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في وقت لاحق من هذا الموسم بسبب ازدحام الروزنامة الحالية.

وذلك يعني أن موسم 2023، قد خسر جولتين: الصين (بسبب تداعيات جائحة كورونا) وإيميليا رومانيا.