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فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو

أكدت فيراري أنها غيرت علبة التروس ضمن سيارة كارلوس ساينز قبل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد، وذلك عقب حادثته في التصفيات يوم السبت.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو

ارتطم ساينز بسيارة ريد بُل في ختام القسم الثالث للتصفيات، بعد ارتطام المكسيكي بالحائط.

ولم ينتبه سائق فيراري لموقع بيريز، ما تسبب بارتطامه به وتضرر سيارته.

وقبل السباق، أكدت فيراري أنها قررت تبديل علبة التروس في سيارة الإسباني كإجراء احتياطي بعد تقييم الضرر نتيجة الحادثة.

حيث قال الفريق: "بعد فحص سيارة كارلوس، ونتيجة قوة الارتطام، قررنا تغيير علبة التروس كإجراء احتياطي".

وتابع: "بطبيعة الحال، القطع من القسم الخلفي للسيارة قد تم تبديلها أيضاً. وهذه التبديلات لا تنتج عنها عقوبة".

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وتأتي هذه الخطوة من فيراري بعد أن تسبب تضرر في سيارة شارل لوكلير العام الماضي، بحرمانه الانطلاق من المركز الأول بسبب حادثة في التصفيات.

 وبخلاف العام الماضي، حين كان يتوجب على الفرق إتمام عدد من السباقات مع كل علبة تروس، فإن البطولة تسمح في 2022، بتواجد أربعِ علبِ تروس بقطعها، يُسمح للفرق باستعمالها (أو استعمال قطعها) بالطريقة التي تريدها طوال الموسم.

وذلك يعني أن ساينز سينطلق ثانياً خلف لوكلير، الذي حجز قطب الانطلاق الأول في التصفيات.

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