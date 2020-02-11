فيراري تبدأ سلسلة الكشف عن سيارات موسم 2020 للفورمولا واحد

بالرغم من وجود بعض اللمحات لسيارات 2020، مع إطلاق فريق هاس صوراً رقمية لمقاتلته الجديدة، لكن ستكون فيراري أول فريق يكشف عن سيارته علنياً، لتلحق بها الفرق الأخرى قبل انطلاق التجارب الشتوية.

وستكشف فيراري عن مقاتلتها لموسم 2020 في حدث خاصّ على مسرح "رومولو فالي مونيسيبال" في ريغيو إميليا مساء يوم الثلاثاء، وسيتم بثه كذلك بشكل مباشر على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبعد حفل إطلاق سيارة فيراري، ستقيم كل من ريد بُل ورينو حفليهما الخاصين يوم 12 فبراير/شباط الجاري.

وستطلق ريد بُل صوراً رقمية لسيارتها الجديدة "آر.بي16" صباح اليوم الذي يسبق التجارب الأولية في سيلفرستون خلال وقت لاحق من اليوم، بينما ستقيم رينو حدث "إطلاق الموسم" في باريس خلال المساء نفسه.

أما مكلارين فستكشف عن سيارتها الجديدة "أم.سي.أل34" بمقرها في ووكينغ يوم 13 فبراير/شباط قبل فريقي مرسيدس وألفا توري يوم 14 فبراير/شباط.

ومثل الموسم الماضي، ستكمل مرسيدس التجارب الأولية في سيلفرستون كي تكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو11"، تزامناً مع إطلاق صور وملفات فيديو على قنواتها الرقمية.

وسيكمل فريق ألفا توري تحوله من تورو روسو بحفلٍ في سالزبورغ النمساوية في المساء نفسه.

وكذلك الأمر ستقيم ريسينغ بوينت حفل إطلاق في النمسا يوم 17 فبراير/شباط في موندسي مقر راعيها الرئيسي "بي.دبليو.تي".

ويليامز ستقوم بإطلاق رقميّ لسيارتها الجديدة "أف.دبليو43" في اليوم نفسه أيضاً.

آخر الإطلاقات العلنية للسيارات خلال اليوم الافتتاحي لتجارب برشلونة الشتوية يوم 19 فبراير/شباط ستكون مع فريقي هاس وألفا روميو.

وستخوض الفرق ستة أيام من التجارب على حلبة برشلونة ما بين 19 و21 فبراير/شباط و26 و28 من الشهر نفسه، قبل أن ينطلق الموسم من بوابة جائزة أستراليا الكبرى يوم 15 مارس/آذار المقبل.