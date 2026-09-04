سجّل لوكلير زمنًا قدره دقيقة واحدة و23.008 ثانية على الإطارات المتوسطة، وكان ذلك كافيًا للتفوق على زميله في الفريق لويس هاميلتون بعد ظهر صيفي حار على حلبة مونزا التاريخية.

وسجّل لوكلير زمنه في منتصف الحصة الأولى من أصل ثلاث حصص تجارب، ما عزز التوقعات لدى الجماهير الإيطالية المتحمسة التي تساند فريقها على أرضه.

وبألوان مستوحاة من الماضي تكريمًا للموسم الأول لمايكل شوماخر مع فيراري في عام 1996، قبل 30 عامًا، وصلت فيراري إلى حلبة الموطن وهي تحمل أحدث حزمة من التحديثات.

وتشمل هذه التحديثات جناحًا خلفيًا محسنًا منخفض الارتكازية، إلى جانب ثاني تحديث مسموح به لوحدة الطاقة لدى الفريق الإيطالي، والذي يهدف إلى المساعدة في تقليص الفارق في أداء وحدة الطاقة مع مرسيدس.

وكان بطل العالم الحالي لاندو نوريس يتصدر مجريات الحصة في مراحلها الأولى، قبل أن تتوقف التجارب بسبب سيارة كولتون هيرتا المتعطلة من كاديلاك. وطُلب من السائق الأمريكي من قبل فريقه إيقاف السيارة بسبب مشاكل هيدروليكية، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وكان هيرتا يسعى لحصد نقطة أخرى للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبرلايسنس" من خلال مشاركته في التجارب، لكنه للأسف لن يحصل عليها في مونزا بسبب افتقاره إلى عدد كافٍ من الأميال المقطوعة، إذ أن نجم إندي كار السابق لا يمتلك المسافة المطلوبة حتى الآن.

واستؤنفت الحصة مع بقاء 34 دقيقة حتى اكتمال الساعة المقررة، حيث نجح جورج راسل سائق مرسيدس في تخطي زمن نوريس قبل أن يتولى لوكلير الصدارة بزمن قدره دقيقة واحدة و23.008 ثانية على الإطارات المتوسطة.

وجاء هاميلتون خلف لوكلير في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.173 ثانية عن زميله على نفس تركيبة الإطارات المتوسطة، بينما استعاد راسل المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و23.312 ثانية على الإطارات اللينة، متأخرًا بثلاثة أعشار من الثانية عن فيراري المتصدرة.

وسجّل ليام لاوسون، الذي عاد إلى ريد بُل كسائق أساسي مع استمرار إسحاق حجار في التعافي من إصابة في معصمه، رابع أسرع زمن، متقدمًا على متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي.

ويواجه الإيطالي الشابّ عقوبة التراجع إلى مؤخرة شبكة الانطلاق بسبب تغيير كامل لوحدة الطاقة، ما يعني أن متصدر البطولة يركز بشكل كامل على تحسين إعدادات سيارته للسباق.

وتراجع الإيطالي نوريس إلى المركز السادس، متقدمًا على سائق ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد وسائق أودي غابرييل بورتوليتو. وأكمل ثنائي ألبين، فرانكو كولابينتو وبول آرون، الذي كان يؤدي مهام السائق المبتدئ في التجارب الحرة الأولى على متن سيارة بيير غاسلي، المراكز العشرة الأولى.

وفي سيارة مكلارين الثانية، احتل أوسكار بياستري المركز الحادي عشر، متقدمًا على يوكي تسونودا، الذي حصل على فرصة ثانية لشغل مقعد لاوسون الذي أصبح شاغرًا بشكل مؤقت في ريسينغ بولز.

وكان هيرتا وآرون اثنين فقط من أصل أربعة سائقين ناشئين شاركوا على الحلبة في التجارب الحرة الأولى. وشارك أيومو إيواسا على متن سيارة ريد بُل الخاصة بماكس فيرستابن، بينما حصل السائق الشاب في أكاديمية ويليامز لوك براونينغ على فرصة للقيادة بسيارة أليكس ألبون، حيث استغلت الفرق الفرصة لتحقيق واحدة من مشاركات السائقين الناشئين الأربع الإلزامية في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم، وذلك في عطلة نهاية أسبوع لا تتضمن سباقًا قصيرًا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من الحد المتفق عليه البالغ 31 درجة مئوية، والمتوقع أن يستمر الأمر كذلك خلال كل حصة على الحلبة، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن وجود خطر حراري خلال فعاليات هذا الأسبوع، ما أجبر السائقين إما على ارتداء سترات تبريد أو حمل أوزان إضافية.