فيراري تبحث عن أجوبة على ارتكابها أخطاء الاستراتيجيّة في موناكو

كانت حظيرة مارانيللو تحتلّ المركزين الأوّل والثاني في مونتي كارلو عندما كلّفتها سلسلة من الأخطاء الفوز وأضرّت خاصة بشارل لوكلير.

إذ اتّبعت ريد بُل استراتيجيّة عدائيّة عبر استدعائها سيرجيو بيريز لنقله على إطارات "انترميديت" أثناء جفاف الحلبة، في حين أخطأت فيراري توقيت موعد تغيير إطارات لوكلير.

إذ استدعت لوكلير في وقتٍ متأخّرٍ لنقله إلى تلك الإطارات، وهو ما سمح لبيريز بالتقدّم عليه، وذلك في الوقت الذي كان من الأفضل فيه البقاء على الحلبة والانتظار حتّى الانتقال إلى إطارات الطقس الجاف مباشرة.

وقال لوكلير بعد السباق أنّ فيراري ارتكبت الكثير من الأخطاء التي لا يُمكنها تحمّلها عندما تكون ضمن دائرة المنافسة على البطولة.

واعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح ارتكب بعض الأخطاء الكبيرة، لكنّ الأهمّ الآن هو فهم العوامل التي ساهمت في عمليّة صنع القرارات تلك.

وقال: "أعتقد بأنّنا نحتاج للاعتراف بأنّك عندما تتصدّر السباق وتجد نفسك في المركز الرابع إثر ذلك، فحينها تكون قد ارتكبت خطأً ما. ارتكبنا أخطاءً في تقديرنا".

وأضاف: "علينا الآن إدراك العمليّة التي أدّت إلى تلك الأخطاء. أعتقد بأنّ أوّل خطأ ارتكبناه هو فهم وتيرة إطارات انترميديت والفارق الذي كان لدينا مع السيارات الأخرى على صعيد الموقع على المسار".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا ارتكبنا خطأ كذلك من ناحية أنّه كان علينا استدعاؤه أبكر، على الأقل أبكر بلفّة، أو البقاء على الحلبة حتى الانتقال مباشرة إلى إطارات الطقس الجاف".

وأردف: "ارتكبنا الأخطاء الآن، أعتقد بأنّ ذلك واضح. لكن ما كانت العمليّة التي دفعتنا نحو تلك الأخطاء؟ سيتطلّب ذلك بعض الوقت للنظر فيها للحصول على أجوبة واضحة".

واعترف بينوتو بأنّ بأنّ نتيجة الفريق تأثّرت بتدخّل سيارات أخرى.

إذ أنّ كارلوس ساينز الإبن، الذي كان على الاستراتيجيّة الصحيحة عند انتقاله مباشرة من إطارات الأمطار إلى إطارات الطقس الجاف، فقد بقي عالقًا في لفّة خروجه خلف نيكولاس لاتيفي وهو ما سمح لبيريز بالتقدّم عليه.

فضلًا عن ذلك فخلال لفّته السريعة جدًا على إطارات "انترميديت"، فقد تعزّز وضع بيريز عبر عدم تعطيله من قبل لاندو نوريس الذي توقّف هو الآخر.

وعندما سُئل إن كان قد شعر بأنّ فيراري تضرّرت بالحظّ العاثر، قال بينوتو: "كلّا، لا نعتقد بأنّنا لم نكن محظوظين. ليست مسألة حظ. أعتقد بأنّنا ارتكبنا أخطاءً في تقييمنا".

وأكمل: "عندما تكون في الصدارة في موناكو، فيجب أن تكون في موقعٍ تحلّ فيه ثانيًا على الأقلّ إن لم تُحافظ على الصدارة. لكنّ التواجد في المركز الرابع يُظهر حدوث شيء خاطئ. لا أعتقد بأنّها مسألة حظ".