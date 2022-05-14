فيراري تبحث عن أجوبة حيال ضعف أدائها المفاجئ في المنعطفات البطيئة في ميامي

اختلفت سيارتا فيراري وريد بُل على صعيد الخصائص والإعدادات خلال المراحل الأولى من هذا الموسم.

واختارت ريد بُل حزمة منخفضة الجرّ والارتكازيّة على سيارتها "آر.بي18"، وهو ما منحها الأفضليّة على صعيد السرعة القصوى والمنعطفات عالية السرعة.

في المقابل استخدمت فيراري حزمة عالية الارتكازيّة والجرّ على سيارتها "اف1-75" ، وهو ما سمح لها بالتمتّع بأداء أفضل في المنعطفات المتوسّطة والمنخفضة السرعة، إلى جانب مناطق التسارع.

لكنّ ذلك الاختلاف بين السيارتين لم يكن واضحًا للغاية في ميامي نهاية الأسبوع الماضي، كون فيراري وجدت نفسها غير قادرة على فهم ما تفعله ريد بُل.

وأظهر تحليل البيانات أنّ ريد بُل كانت سريعة علة وجه الخصوص في طريقة خروجها من المنعطفات المزدوجة الضيّقة قرب نهاية اللفّة، وهو ما كان حاسمًا في السباق على صعيد مساعدة ماكس فيرشتابن في البقاء أمام شارل لوكلير.

واعترفت فيراري أنّها بقيت في حيرة من أمرها حيال ذلك التحوّل في ميامي، خاصة أنّ ريد بُل واصلت التمتّع بأفضليّتها على الخطوط المستقيمة.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري: "استخدمنا ارتكازيّة أكثر قليلًا على صعيد تصميم الجناح الخلفي، وافتقرنا لبعض السرعة على الخطوط المستقيمة، لكنّ ذلك عادة ما يسمح لنا بأن نكسب في المنعطفات".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك تواصل في ميامي حيث كنّا أسرع في المنعطفات 5، 6 و7، لكن ربّما لم ينطبق ذلك في المنعطفات البطيئة للغاية، بعد 11، و12 و13".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ريد بُل كانت جيّدة جدًا في ذلك الجانب. كانوا جيّدين للغاية على إطارات ميديوم، لذا كانوا بذات سرعتنا على الأقلّ في المنعطفات البطيئة للغاية. لا نفهم بعد سبب ذلك في الوقت الحاضر".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى حقيقة أنّ التحديثات التي جلبوها في السباقات الماضية جعلت سيارتهم أسرع ببساطة".

ويعتقد لوكلير أنّه كان هناك تقلّب واضحٌ في الأداء لصالح ريد بُل عندما كانت السيارتان على إطارات ألين، خاصة في مسافة السباق.

وقال متصدّر ترتيب البطولة: "خاصة على الإطارات الألين، ميديوم وسوفت، يبدو أنّ ذلك ينطبق على صعيد وتيرة السباق في آخر سباقَين، يبدون أكثر قوّة ويُديرون إطاراته بشكلٍ أفضل على تلك التركيبات".

وأكمل: "دائمًا ما تمكّنا من وضع الإطارات في المجال المثالي في التصفيات، وهو ما يُساعدنا. لكن على صعيد المسافات الطويلة فإنّنا نُعاني أكثر منهم قليلًا".

ويعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ هناك فوارق أداء طفيفة بين فريقه وفيراري مُرجعًا ذلك إلى تفاصيل صغيرة.

وقال: "يتقلّب الأداء من حلبة إلى أخرى. أعتقد بأنّنا بذات الأداء. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول تقديمك لأفضل سباقٍ ممكن، وكنّا مختلفين للغاية عن فيراري على صعيد الاستراتيجيّة هنا".

وأضاف: "كانت لديهم ارتكازيّة عالية جدًا، بينما كانت ارتكازيّتنا منخفضة جدًا، وعملت تلك الإعدادات لصالحنا".