فيراري تؤكّد مغادرة شوماخر لأكاديميّتها في الفورمولا واحد

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية أغسطس الماضي، فقد بلغت شراكة شوماخر وفيراري التي انطلقت في 2019 ما وُصف بـ "نهاية طبيعيّة" على إثر موسم 2022.

وضمن بيانٍ نشرته فيراري صباح اليوم الخميس، تمّ تأكيد توصّل "الفريق وشوماخر إلى قرار عدم تمديد تعاونهما، وذلك بعد عملهما معًا طوال أربع أعوامٍ كان فيها شوماخر جزءًا من أكاديميّة فيراري للسائقين".

ذلك يعني أنّ شوماخر بات حرًا للسعي وراء أيّ فرصٍ مناسبة في أيّة فرقٍ أخرى وذلك بعد فقدانه لمقعده في صفوف فريق هاس بنهاية العام.

وجاء ذلك على إثر ضعف أداء الألماني بالمقارنة مع زميله الجديد كيفن ماغنوسن، وهو ما دفع الحظيرة الأمريكيّة للتعاقد مع نيكو هلكنبرغ الأكثر خبرة لموسم 2023.

وكانت مرسيدس قد عبّرت بالفعل عن اهتمامها بالعمل مع شوماخر عبر لعبه لدور السائق الاحتياطي على الأرجح في العام المقبل، حيث أشار توتو وولف مدير الفريق إلى أهميّة العائلة بالنسبة للصانع الألماني.

وقال شوماخر في أبو ظبي أنّ سماع اهتمام وولف يدعو إلى التواضع، قائلًا: "مرسيدس علامة مدهشة مع كلّ ما حقّقوه في الفورمولا واحد من إنجازات مذهلة".

وأكمل: "بالتأكيد أتطلّع إلى خياراتي، ومرسيدس واحدة منها".