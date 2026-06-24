تمت ترقية ريكاردو أدامي، مهندس السباق الذي رافق لويس هاميلتون خلال موسمه الأول مع فيراري، إلى منصب آخر داخل الشركة بسبب خلافات بين الطرفين وعدم تحقيق الأداء المتوقع على الحلبة.

وبناءً على ذلك، وبينما واصلت فيراري بحثها عن مهندس دائم جديد، قامت بتعيين كارلو سانتي إلى جانب بطل العالم سبع مرات خلال اختبارات وتجارب ما قبل الموسم كحل مؤقت.

لكن الانسجام الكبير بين الطرفين خلال أول سبعة سباقات من موسم 2026، إضافة إلى تحقيق هاميلتون أول انتصار له مع فيراري في جائزة إسبانيا الكبرى في حلبة برشلونة-كاتالونيا، عزز الخطط بشكل نهائي.

وبالتالي سيواصل سانتي، الذي شارك هاميلتون رفع الكأس على منصة التتويج بعد السباق، عمله كمهندس سباق للسائق النجم.

وأكد متحدث باسم فيراري لهيئة الإذاعة البريطانية أن الفريق لا ينوي استبدال سانتي، قائلاً: "طوّر كارلو ولويس انسجامًا رائعًا معًا، ولا توجد لدينا حاليًا أي خطط لاستبداله".

وأشاد لويس هاميلتون بالمهندس الإيطالي البالغ من العمر 52 عامًا بعد فوزه الكبير في إسبانيا، قائلاً:

"كان من الرائع رؤيته بجانبي على منصة التتويج. عندما انضم إلى الفريق بشكل مؤقت هذا العام، لم نكن نعرف بعضنا؛ لم نتحدث من قبل ولم أكن أعرف أي شيء عنه".

"لكننا انسجمنا فورًا منذ لحظة لقائنا الأولى. من الرائع أن تتمكن من بناء علاقة مع مهندس جديد بهذه الطريقة، وهو أمر لست معتادًا عليه".

"كما تعلمون، لقد عملت مع بيتر بونينغتون (بونو) لسنوات عديدة، وعندما تنكسر تلك العلاقة، تفقد جزءًا من هذا الإحساس؛ لأن بونو يعمل الآن مع كيمي أنتونيلي في مرسيدس".

وفي إشارة إلى هدوء سانتي، قال بطل العالم سبع مرات: "كارلو في الحقيقة شخص هادئ جدًا جدًا. كنا جميعًا نرى أنه يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره؛ كانت مجرد ابتسامة على وجهه".

وأضاف: "في المقابل، عانقته بقوة وضممته وشكرته. أحبّ أن أعتقد أن هذا الانتصار، كما أشعل حبي للقيادة، أعاد أيضًا إشعال حبه للهندسة".

واختتم قائلاً: "كارلو سانتي، أحد الأسماء المخضرمة في فيراري، ليس غريبًا على هذا الدور: فقد كان أيضًا مهندس السباق لبطل العالم 2007 كيمي رايكونن في جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2018، حين حقق الفنلندي فوزه الحادي والعشرين والأخير في مسيرته في الفورمولا 1".