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فيراري تؤكد ضم دامبروسيو وسيرا من مرسيدس

أكدت فيراري التوقيع مع لويك سيرا وجيروم دامبروسيو من مرسيدس، لتعزيز قسمَي الهندسة والإدارة ضمن صفوف الفريق الأحمر.

جيروم دامبروسيو، لويك سيرا

سيرا، مدير الأداء السابق لدى مرسيدس، سيترأس قسم أداء الهيكل لدى فيراري بدءاً من 1 أكتوبر وسيقدم تقاريره مباشرة إلى إنريكو كارديلي المدير التقني. وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف العام الماضي، خبر انتقال سيرا.

وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام أن دامبروسيو سائق الفورمولا واحد السابق سيترك صفوف مرسيدس لينضم إلى مرسيدس، وكذلك سيبدأ عمله في 1 أكتوبر، كنائب مدير الفريق، فريدريك فاسور، بالتالي سيترك عمله كمدير تطوير السائقين مع فريق براكلي.

وسيترافق انتقالهما مع انتقال لويس هاميلتون الصادم من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.

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جيروم دامبروسيو، مدير تطوير السائقين، مرسيدس-إيه أم جي، وتوتو وولف، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، مرسيدس-إيه أم جي

جيروم دامبروسيو، مدير تطوير السائقين، مرسيدس-إيه أم جي، وتوتو وولف، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، مرسيدس-إيه أم جي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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