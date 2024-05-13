فيراري تؤكد ضم دامبروسيو وسيرا من مرسيدس
أكدت فيراري التوقيع مع لويك سيرا وجيروم دامبروسيو من مرسيدس، لتعزيز قسمَي الهندسة والإدارة ضمن صفوف الفريق الأحمر.
سيرا، مدير الأداء السابق لدى مرسيدس، سيترأس قسم أداء الهيكل لدى فيراري بدءاً من 1 أكتوبر وسيقدم تقاريره مباشرة إلى إنريكو كارديلي المدير التقني. وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف العام الماضي، خبر انتقال سيرا.
وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا العام أن دامبروسيو سائق الفورمولا واحد السابق سيترك صفوف مرسيدس لينضم إلى مرسيدس، وكذلك سيبدأ عمله في 1 أكتوبر، كنائب مدير الفريق، فريدريك فاسور، بالتالي سيترك عمله كمدير تطوير السائقين مع فريق براكلي.
وسيترافق انتقالهما مع انتقال لويس هاميلتون الصادم من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل.
جيروم دامبروسيو، مدير تطوير السائقين، مرسيدس-إيه أم جي، وتوتو وولف، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، مرسيدس-إيه أم جي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات
لوكلير يتجه للحصول على مهندس سباق جديد مع انتقال تشافي ماركوس لدور جديد
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
سائقو الفورمولا واحد يطالبون بمراجعة نظام نقاط العقوبة "المضحك"
نوريس قادر على هزيمة فيرستابن في معركة مباشرة "لكن السباقات ستنتهي بالدموع"
تحليل: لماذا تعتقد فورد أن لدى ريد بُل الورقة الرابحة في مشروع محركاتها لموسم 2026؟
موتو جي بي تتجه للتخلي عن الهند من روزنامة 2024
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات