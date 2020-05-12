فيراري تؤكد رسمياً رحيل فيتيل نهاية موسم 2020
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12-05-2020
أعلنت فيراري وبشكل رسمي أن سائقها سيباستيان فيتيل سيغادر الفريق نهاية موسم 2020، مشيرة إلى أن هذا كان قراراً مشتركاً.
أشارت مصادر مطلعة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين أن فيتيل يتجه للخروج من فيراري نهاية الموسم، وذلك بعد توقف المفاوضات حيال عقدٍ جديد.
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فيراري تؤكد رسمياً رحيل فيتيل نهاية موسم 2020
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