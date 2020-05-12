فيراري تؤكد رسمياً رحيل فيتيل نهاية موسم 2020

أشارت مصادر مطلعة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين أن فيتيل يتجه للخروج من فيراري نهاية الموسم، وذلك بعد توقف المفاوضات حيال عقدٍ جديد.