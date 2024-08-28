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فيراري تؤكد جلب حزمة تحديثات في مونزا

ستجلب فيراري حزمة تحديثات جديدة لجائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

جهّزت فيراري حزمة تحديثات جديدة تشارك بها في جائزة إيطاليا التي تُقام نهاية هذا الأسبوع، حيث يهدف الفريق إلى تحقيق نتيجة قوية في موطنه.

عانت فيراري خلال السباقات الأخيرة من تراجع في الأداء لتخرج من معركة مقدمة الترتيب مع ريد بُل، مكلارين ومرسيدس، لكن شارل لوكلير، وعلى نحوٍ مفاجئ للفريق، تمكن من تحقيق المركز الثالث والصعود على منصة التتويج في سباق هولندا.

وقد أوضح فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن أسطول القلعة الحمراء يتجه إلى مونزا بمعنويات جيدة بعد سباق زاندفورت.

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حيث قال: "نتوجه إلى مونزا ونحن بمزاج جيد بعد سباق زاندفورت. ستكون تلك حلبة فريدة على عدة أصعدة، فهي الحلبة الوحيدة بالغة السرعة المتبقية في هذا الموسم".

وأضاف: "علاوة على ذلك، سيتعين علينا الاعتياد على الأسفلت الجديد والحفف الجانبية الجديدة هذا العام".

وتابع: "كما أن ما يجعل ذلك السباق مميزًا لفيراري هو عشرات الآلاف من مشجعي التيفوزي الذين يدعموننا على مدار نهاية الأسبوع ويتوقعون أن نحقق نتائج رائعة".

وأكمل: "نحن نتحضّر بجدية كبيرة من أجل هذا السباق، حيث سنجلب بعض الأجزاء الجديدة على سيارة اس اف-24 والتي ستسمح لنا بتحسين أدائنا".

واختتم: "هدفي وهدف السائقين وجميع من في فيراري سيكون أن نمنح كامل جماهير التيفوزي نتيجة تسعدهم من جديد".

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