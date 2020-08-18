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فيراري تؤكّد توقيعها على اتّفاقيّة الكونكورد لتوفير "الاستقرار والنموّ" في الفورمولا واحد

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فيراري تؤكّد توقيعها على اتّفاقيّة الكونكورد لتوفير "الاستقرار والنموّ" في الفورمولا واحد
من قبل:
18-08-2020

التزم فريق فيراري بالبقاء ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد في الفترة الممتدّة بين 2021 و2025 عبر موافقته على الشروط التجاريّة الجديدة لاتّفاقيّة الكونكورد الجديدة.

تنتهي اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة مع نهاية عام 2020، حيث كانت فرق الفورمولا واحد في مفاوضات مكثّفة في الفترة الماضية مع ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجاريّة للبطولة.

وفي حين أنّ شروط الصفقة الماضية أُبرمت ضمن حقبة بيرني إكليستون، حيث كان يُنظر إليها على أنّها اتّفاقيّة غير عادلة وسّعت الهوة في الأداء بين الفرق الكبيرة والأخرى الصغيرة، حاولت ليبرتي ميديا فرض شروطٍ أكثر تكافؤًا على صعيد توزيع العائدات الماليّة للبطولة.

وبالرغم من أنّ البعض حاول الضغط من أجل التخلّي عن بعض التعاملات التفاضليّة التي تحصل عليها فيراري بما في ذلك حقّ الفيتو والدفعات الإضافيّة نتيجة اعتبارها الفريق الوحيد الذي تواجد في جميع مواسم البطولة منذ نشأتها في 1950، فإنّ فيراري قبلت عددًا من التنازلات لما فيه مصلحة المشهد العام للبطولة وضمان نموّه أكثر في المستقبل، بالرغم من أنّ الفريق أبقى على حقّ النقض وبعض الدفعات الإضافيّة.

وعلى إثر إعلان مكلارين قبل سويعات قليلة توقيعها على الاتّفاقيّة الجديدة، أعلن الحصان الجامح الآن عن توقيعه هو الآخر وتطلّعه إلى المستقبل المشرق للرياضة.

وقال لوس كاميليري الرئيس التنفيذيّ لفيراري: "نحن مسرورون بالتوقيع مجدّدًا لما بات يُعرف باتّفاقيّة الكونكورد التي ستُقنّن بطولة العالم للفورمولا واحد في الأعوام الخمسة المقبلة".

وأضاف: "هذه خطوة مهمّة لضمان استقرار ونموّ الرياضة. نحن واثقون من أنّ التعاون مع فيا وليبرتي ميديا يُمكن أن يجعل الفورمولا واحد أكثر جاذبيّة وإثارة، بالتوازي مع الحفاظ على موقعها كأضخم تحدٍ تكنولوجي".

وأكمل: "التسابق يجري في عروق فيراري وليس من الصدفة أن تكون فيراري الفريق الوحيد الذي يُشارك في جميع مواسم الفورمولا واحد، ويُصبح جزءًا متجذّرًا من نجاحها اليوم، وفي الماضي، وبشكلٍ أهمّ في المستقبل".

بدوره قال تشايس كاري المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد: "انطلقت شراكة سكوديريا فيراري والفورمولا واحد منذ 1950 ونحن سعداء للغاية باتّجاه هذه الشراكة للاستمرار لفترة طويلة، كونها جزء من جوهر هذه الرياضة".

وأضاف: "في طريقنا لإتمام هذه الاتّفاقيّة الجديدة، فإنّنا نقدّم دور فيراري البنّاء، الذي يهدف دائمًا لجعل قمّة رياضة المحرّكات أقوى، وأكثر عدلًا وأكثر استدامة".

وأردف: "بات المسرح جاهزًا الآن للعمل معًا لضمان زيادة إثارة الفورمولا واحد وجاذبيّتها لمئات الملايين من المشجّعين حول العالم".

مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

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الكاتب مروان الوافي

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