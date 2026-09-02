ستقدم فيراري تحديثًا لوحدة طاقتها في الفورمولا 1 خلال جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، بعدما سُمح لها بذلك بموجب نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية.

وقدمت الفورمولا 1 هذا العام نظام "إيه دي يو أو"، الذي يمنح المصنعين فرصًا إضافية لتحسين محركاتهم في حال كانوا متأخرين على صعيد الأداء، مع احتساب النتائج في كل ربع من الموسم.

وتم اختيار ريد بُل بشكل مثير للجدل باعتبارها المعيار في الفورمولا 1، وبما أن فيراري تُعتبر متأخرة بأكثر من 4% على صعيد الطاقة، فقد مُنحت العلامة الإيطالية رمزي تحديث.

وسيُستخدم الرمز الأول بالتالي في مونزا، كما أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا، لكن فيراري أكدت الآن ذلك رسميًا، كما ستجلب تحديثات لجناحها الخلفي من أجل الحلبة منخفضة الارتكازية.

وقال فريد فاسور مدير فريق فيراري: "نقدم وحدة طاقة محدثة كجزء من فرص التطوير المتاحة لنا بموجب نظام إيه دي يو أو. إنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وكما نعلم، فإن هذا العام يتمحور بدرجة كبيرة حول المكاسب الهامشية".

وأضاف: "مونزا حلبة صعبة، والفوارق بين جميع الفرق متقاربة للغاية. ستكون أولويتنا تنفيذ كل جانب من جوانب عطلة نهاية الأسبوع بأفضل صورة ممكنة بدءًا من يوم الجمعة. نريد استمداد حافز إضافي من شغف جماهيرنا على أرضنا، ومنح التيفوزي عطلة نهاية أسبوع قوية".

ومن المفهوم أن التحديث سيضيف 15 حصانًا إلى محرك فيراري، ما سيؤدي إلى تقليص الفارق إلى النصف مع وحدة طاقة مرسيدس، التي يُعتقد أنها صاحبة أقوى حزمة متكاملة رغم نتائج نظام إيه دي يو أو.

وكان هذا أحد العوامل التي أعاقت فيراري في عام 2026، بالنظر إلى أن هيكل سيارتها يضاهي، إن لم يكن يتفوق على، هيكل سيارة مرسيدس المتصدرة للبطولة، والتي تتقدم على فيراري بفارق 87 نقطة.

ومن المقرر أيضًا أن تستخدم فيراري ألوانًا جديدة تكريمًا لمايكل شوماخر في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك احتفالًا بمرور 30 عامًا على ظهوره الأول مع الفريق، الذي حقق معه بطل العالم سبع مرات خمسة ألقاب.

وأضاف فاسور، الذي يبحث فريقه عن فوزه الأول في جائزة إيطاليا الكبرى منذ انتصار شارل لوكلير في عام 2024: "مونزا دائمًا ما تكون عطلة نهاية أسبوع مميزة جدًا بالنسبة إلى فيراري".

واختتم: "السباق أمام جماهيرنا يمنح الفريق بأكمله طاقة هائلة، وهذا العام سيكون هناك بُعد عاطفي إضافي ونحن نحتفل بمايكل شوماخر والإرث الذي تركه في شركتنا. سعيه الدؤوب نحو التحسن، واهتمامه بالتفاصيل، وإيمانه القوي بالعمل الجماعي، كلها قيم لا تزال محورية بالنسبة إلينا حتى اليوم".