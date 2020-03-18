فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس

تمّ بالفعل إيقاف العمل في منشأة فيراري بمارانيللو بسبب تفشّي وباء كورونا الذي ضرب إيطاليا بقوّة في الأسابيع الأخيرة.

كما تخلّت الفورمولا واحد عن السباقات الأربعة الأولى من الموسم، فيما تُحيط الشكوك كذلك بسباقَي هولندا وإسبانيا مع تحوّل أوروبا الآن إلى بؤرة الوباء.

وفي ذلك الصّدد أصدرت فيراري بيانًا جاء فيه: "سكوديريا فيراري ميشن وين ناو وطاقمها، وعلى غرار الملايين في إيطاليا وحول العالم ممّن عليهم التعامل مع تفشّي وباء كوفيد-19، فإنّنا ندعم تمامًا قرار فيا والفورمولا واحد بتقديم موعد فترة الإغلاق المعتادة في العطلة الصيفية. وعليه سيتمّ إغلاق عمليات سكوديريا فيراري بدءًا من الغد، الخميس 19 مارس/أذار، وإلى حد الخميس 8 أبريل/نيسان".

وأضاف البيان: "الأولوية للفريق لطالما كانت أمن وسلامة موظفيه وعائلاتهم، ولهذا تمّ إيقاف العمل في منشأة مارانيللو للعديد من الأيام الآن، وتمّ استبداله أينما كان ممكنًا بنظام عمل ذكي".

وتابع: "نحن محبطون بذات القدر مثل مشجّعينا أنّه ليس بوسعنا التسابق كما فعلنا على مدار أكثر من 70 عامًا، لكن وعندما نواجه وضعًا خطيرًا كهذا، من المهم أن نتبّع نصائح السلطات ونحدّ من كل النشاطات قدر المستطاع من أجل احتواء هذا الفيروس بشكل جيّد".

واختتم البيان: "سننتظر أن يتحسّن الوضع حتّى يتسنّى لنا العودة إلى طبيعة الأمور، في حياتنا اليومية بذات القدر الذي نريده في الرياضة، بما في ذلك سباقات السيارات. في هذه الأثناء، فإنّ قلوبنا مع جميع من تأثّروا بذلك الفيروس وأولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية من أجل مكافحته. نحافظ على المسافة الآمنة بيننا، لكنّنا ما نزال متحدّين، يُمكننا هزيمة هذا الفيروس".