فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس

المشاركات
التعليقات
فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس
18-03-2020

أكّدت فيراري أنّها ستغلق عملياتها للفورمولا واحد بدءًا من يوم غدٍ الخميس، وذلك بالتزامن مع قرار "فيا" بتقديم موعد العطلة الصيفية من يوليو/تموز وأغسطس/آب إلى شهرَي مارس/أذار الجاري وأبريل/نيسان المُقبل وتمديدها من 14 إلى 21 يومًا.

تمّ بالفعل إيقاف العمل في منشأة فيراري بمارانيللو بسبب تفشّي وباء كورونا الذي ضرب إيطاليا بقوّة في الأسابيع الأخيرة.

كما تخلّت الفورمولا واحد عن السباقات الأربعة  الأولى من الموسم، فيما تُحيط الشكوك كذلك بسباقَي هولندا وإسبانيا مع تحوّل أوروبا الآن إلى بؤرة الوباء.

اقرأ أيضاً:

وفي ذلك الصّدد أصدرت فيراري بيانًا جاء فيه: "سكوديريا فيراري ميشن وين ناو وطاقمها، وعلى غرار الملايين في إيطاليا وحول العالم ممّن عليهم التعامل مع تفشّي وباء كوفيد-19، فإنّنا ندعم تمامًا قرار فيا والفورمولا واحد بتقديم موعد فترة الإغلاق المعتادة في العطلة الصيفية. وعليه سيتمّ إغلاق عمليات سكوديريا فيراري بدءًا من الغد، الخميس 19 مارس/أذار، وإلى حد الخميس 8 أبريل/نيسان".

وأضاف البيان: "الأولوية للفريق لطالما كانت أمن وسلامة موظفيه وعائلاتهم، ولهذا تمّ إيقاف العمل في منشأة مارانيللو للعديد من الأيام الآن، وتمّ استبداله أينما كان ممكنًا بنظام عمل ذكي".

وتابع: "نحن محبطون بذات القدر مثل مشجّعينا أنّه ليس بوسعنا التسابق كما فعلنا على مدار أكثر من 70 عامًا، لكن وعندما نواجه وضعًا خطيرًا كهذا، من المهم أن نتبّع نصائح السلطات ونحدّ من كل النشاطات قدر المستطاع من أجل احتواء هذا الفيروس بشكل جيّد".

واختتم البيان: "سننتظر أن يتحسّن الوضع حتّى يتسنّى لنا العودة إلى طبيعة الأمور، في حياتنا اليومية بذات القدر الذي نريده في الرياضة، بما في ذلك سباقات السيارات. في هذه الأثناء، فإنّ قلوبنا مع جميع من تأثّروا بذلك الفيروس وأولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية من أجل مكافحته. نحافظ على المسافة الآمنة بيننا، لكنّنا ما نزال متحدّين، يُمكننا هزيمة هذا الفيروس".

المقال التالي
الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020

المقال السابق

الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق سكوديريا فيراري

منصة السباق

جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس

2
فورمولا 1

فيتيل يتصدّر الفترة الصباحيّة بالرغم من انزلاقه في اليوم الثاني في برشلونة

3
فورمولا 1

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس
F1

فيراري تؤكد إغلاق عملياتها للفورمولا واحد بالكامل بدءًا من غدٍ الخميس

الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020
F1

الموافقة على تغييرات العطلة الصيفيّة للفورمولا واحد في 2020

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا
F1

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021
F1

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة
F1

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.