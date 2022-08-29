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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

فيراري تؤكد أن "الوضع الميئوس" خلف ريد بُل يعود إلى خصائص حلبة سبا-فرانكورشان

قلل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري من مدى معاناة الحصان الجامح خلف المنافس الرئيسي ريد بُل على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، وذلك بعد هزيمة مدويّة لحقتها على يد العلامة النمساوية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فيراري تؤكد أن "الوضع الميئوس" خلف ريد بُل يعود إلى خصائص حلبة سبا-فرانكورشان

بالرغم من تواجد فيراري ضمن المعارك على الانتصارات خلال أغلب سباقات الموسم، لكن سباق سبا شهد اختلافاً كبيراً في مشهد المنافسة.

وشق ماكس فيرستابن طريقه من المركز 14 ليحرز الفوز بسباق بلجيكا وبفارق أكثر من 17 ثانية، متقدماً ثنائية ريد بُل أمام زميله سيرجيو بيريز.

بينما عانت فيراري مع كلا سائقيها كارلوس ساينز وشارل لوكلير في معدلات تآكل الإطارات المرتفعة، ولم تنجح في مجاراة ريد بُل.

وأنهى ساينز سباقه ثالثاً بفارق 26 ثانية خلف فيرستابن، بينما اكتفى لوكلير بالمركز السادس بعد أن تسبب التصاق قطعة شفافة من خوذة فيرستابن بقناة مكابح سيارته، بدخوله مبكراً إلى وقفة الصيانة.

وحين سُئِل حيال ما جرى في بلجيكا، وإن كان ذلك خارج توقعات الفريق، أجاب بينوتو: "لا أعتقد أننا كنا نمتلك أي أملٍ في السباق".

وتابع: "لقد كان هناك فارق حقيقي بيننا. لو نظرنا للجولات السابقة لوجدنا أننا كنا أسرع قليلاً في المجر، التي تعتبر حلبة مختلفة مع ارتكازية مرتفعة".

وأردف: "بشكل عام، أعتقد أنه ببساطة اليوم كانت ريد بُل تمتلك السيارة الأسرع بالنظر إلى الكفاءة الإجمالية، لأن سبا حلبة تحتاج للكفاءة لناحيتي الانسيابية ووحدة الطاقة".

وتابع: "أكثر من ذلك، عانينا الكثير من تآكل الإطارات ونحتاج لمعرفة السبب. كانوا أقوى منا كذلك في هذا الصدد. لذا لا أعتقد أن ما جرى في سبا كان غريباً. لقد كانوا أسرع مما كنا نأمل".

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تصوير: صور موتورسبورت

وتمثل الهزيمة في سبا ضربة موجعة لآمال فيراري في اللقب. فقد تراجع لوكلير إلى المركز الثالث ضمن الترتيب العام وبات يتأخر بـ 98 نقطة خلف فيرستابن، بينما وسعت ريد بُل هيمنتها على بطولة المصنعين إلى 118 نقطة.

واعترف لوكلير بعد السباق بأنه "من الصعب جداً" الفوز باللقب بعد ما جرى، لكن بينوتو يبدو متفائلاً من أن الفارق الكبير في سبا لن يتكرر في السباقات المقبلة.

حيث قال: "حالياً، الفارق الذي رأيناه اليوم لن نراه في السباقات المقبلة".

وأكمل: "أعتقد أن سبا لطالما كانت تضخّم الفوارق لأنها حلبة طويلة، وإن كنت تمتلك أفضلية صغيرة فإنها ستتضخم على حلبة كهذه".

وتابع: "لذا نعم، نأمل أن نعود للمنافسة المتقاربة في السباقات المقبلة. ما زلت أعتقد بأننا نمتلك سيارة أسرع بقليل. لكن تآكل الإطارات كان يؤثر على الأداء".

واختتم: "نحتاج لفهم سبب ذلك وحله بأسرع وقت، لأنه سيكون عاملاً مهماً في السباقات المقبلة".

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