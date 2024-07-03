فيراري تأمل العودة إلى الوضع الطبيعي في سيلفرستون

يأمل مدير فيراري أن يتمكّن الحصان الجامح من تقديم "فحص سلامة" عندما تعود الفورمولا 1 إلى صيغة عطلة نهاية الأسبوع التقليديّة نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

وأحرز كارلوس ساينز الإبن منصّة تتويجه الأولى منذ سباق موناكو وذلك نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة النمسا الكبرى، في الوقت الذي تعثّر فيه سباق زميله شارل لوكلير بعد انكسار جناحه الأماميّ وتسبّب ذلك في وقفة صيانة لتصليح السيارة.

وجاء ذلك بعد أسبوع من جولة إسبانيا التي فشل فيها الثنائيّ في تقديم أيّ أداء مثير وتراجع الفريق خلف مرسيدس، فضلًا عن معاناتهما من عطلة نهاية أسبوع بائسة في كندا.

وفي حين أنّ صعود ساينز إلى منصّة التتويج على حلبة ريد بُل رينغ وفّر بعض التفاؤل، فإنّ حقيقة أنّ ذلك جاء بعد حادث ماكس فيرستابن ولاندو نوريس ضمن معركتهما على الصدارة، وهو ما يعني أنّ نتيجة السباق القصير الذي حلّ فيه الإسباني ولوكلير في المركزين الخامس والسابع تباعًا تعكس الوضع الطبيعي أكثر.

وتذمّر السائقين من وجود مشاكل مختلفة على السيارة في السباقات الأخيرة، لكن عندما سُئل عن تلك المشاكل، قدّم فاسور نظرة متفائلة أكثر.

وقال: "كلمة مشكلة كلمة كبيرة. عندما وصلنا إلى المنعطف الثالث في التصفيات، فقد كنّا متقدّمين بعُشرٍ من الثانية عن نوريس. ذلك يعني أنّنا لو أكملنا اللفّة بشكلٍ نظيف، وأنا أعلم أنّ علينا إكمال اللفّة بشكلٍ نظيف، فأعتقد بأنّ النظرة كانت لتكون مختلفة بالكامل".

وأردف: "لكن حتّى عندما تُحقّق قطب الانطلاق الأوّل أو حتّى تفوز بالسباق، فإنّ لديك هذه المشاكل في السيارة. لو لم تكن لديك مشاكل فإنّ تلك بداية النهاية".

وأكمل: "بالنظر إلى أسلوبي قيادتهما، فإنّ ذلك يعني مواجهتهما لمشاكل مختلفة. لكنّنا غيّرنا السيارة كثيرًا بين صباح السبت وبعد ظهره، وأعتقد بأنّها كانت أفضل".

ثمّ تابع: "غيّرنا بعض نقاط ضعف السيارة من منعطفٍ لآخر، لكنني أعتقد بأنّنا قريبون في المجمل".

ومع التوجّه إلى سيلفرستون والعودة إلى الصيغة التقليديّة والحصول على 3 حصص تجارب حرّة، قال فاسور: "أعتقد بأنّ الحصول على حصّتي تجارب حرّة يوم الجمعة سيُساعدنا، خاصة إن كان الطقس جيّدًا، سنحصل على فحص سلامة لكلّ شيء".

وأكمل: "لكن بشكلٍ غريب فإنّني لا أشعر بالسلبيّة تجاه الأداء، أقول بشكلٍ غريبٍ لأنّنا كنّا في سباقٍ بعيدين فيه للغاية عن ماكس. لكنّني أشعر بأنّنا كنّا قادرين على تحقيق المزيد".