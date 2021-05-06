فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

قدمت الفورمولا واحد قوانين مالية جديدة لموسم 2021 وذلك من أجل تعزيز سقف الميزانيات البالغ 145 مليون دولار أمريكي في العام لكل فريق.

وضمن هذه القوانين المالية، يُسمح للبطولة بفرض عقوبات لقاء أية خروقات مالية، عبر عقوبات رياضية متنوعة.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرح يوم الأحد الماضي أن ثلاثة فرق - التي عُرف لاحقاً أنها فيراري، ريد بُل وألفا تاوري - صوّتت ضدّ العقوبات الرياضية لقاء خروقات سقف الميزانيات.

لكن بينوتو أوضح أنه غير واثق مما يُشير إليه وولف، مؤكداً عدم القيام بتصويت رسميّ في المسألة ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد.

وأوضح أن هذه النقاشات حصلت ضمن لجنة الاستشارات المالية قبل لجنة الفورمولا واحد، ومن دون "إجماع على تلك العقوبات الرياضية" لقاء خروقات القوانين المالية.

وهذا ما دفع بتلك الفرق للإشارة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد، إلى أنها تريد المزيد من الوضوح قبل التصويت الرسميّ لصالح اعتماد عقوبات رياضية لمثل تلك الخروقات.

حيث قال بينوتو: "النصوص التي جُلبت إلى اجتماع لجنة الفورمولا واحد لم تتضمن إشارة إلى المسائل الرياضية".

وأكمل: "لكن هذه النقطة تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة، بالرغم من أنه لم يتم التصويت عليها".

وتابع: "تمت مناقشة الأمر، وبضعة فريق، من بينها فيراري، أشارت إلى اعتقادها بضرورة تقديم المزيد من الإيضاحات حيال المواعيد النهائية، وذلك لتوضيح كل شيء، ومن ثم يمكننا تطبيق ذلك فوق العقوبات المالية، إضافة إلى العقوبات الرياضية، لقاء خروقات البروتوكولات".

وأشار بينوتو إلى أمله بأن يتم تقديم تلك الإيضاحات "قريباً جداً" وبعد ذلك يمكن التصويت على المقترحات رسمياً، مؤكداً أن فيراري لا تعارض مرسيدس في هذه المسألة.

فقال: "حالما نحصل على الإيضاحات، يمكننا التصويت بعدها، وضمان تضمين العقوبات الرياضية".

وأردف: "أعتقد أنه ومن ناحية العقوبات الرياضية، بالمبدأ، جميع الفرق تتفق عليها. بعضنا يودّ مزيداً من الإيضاحات حيال المواعيد النهائية".

واختتم: "نحتاج في البداية إلى بعض الإيضاحات، لكنني لا أعتقد أننا في موقف معارض".

يشار إلى مزيداً من النقاشات حيال هذه المسألة ستتواصل في الأسابيع المقبلة.