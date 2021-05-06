تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا التالي / بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى أخبار

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

يأمل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري المزيد من التوضيح حيال العقوبات الرياضية جراء الخروقات المالية التي تقترفها الفرق، "قريباً جداً" قبل أن تمنح العلامة الإيطالية تأييدها لهذه المقاربة.

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

قدمت الفورمولا واحد قوانين مالية جديدة لموسم 2021 وذلك من أجل تعزيز سقف الميزانيات البالغ 145 مليون دولار أمريكي في العام لكل فريق.

وضمن هذه القوانين المالية، يُسمح للبطولة بفرض عقوبات لقاء أية خروقات مالية، عبر عقوبات رياضية متنوعة.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرح يوم الأحد الماضي أن ثلاثة فرق - التي عُرف لاحقاً أنها فيراري، ريد بُل وألفا تاوري - صوّتت ضدّ العقوبات الرياضية لقاء خروقات سقف الميزانيات.

لكن بينوتو أوضح أنه غير واثق مما يُشير إليه وولف، مؤكداً عدم القيام بتصويت رسميّ في المسألة ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد.

وأوضح أن هذه النقاشات حصلت ضمن لجنة الاستشارات المالية قبل لجنة الفورمولا واحد، ومن دون "إجماع على تلك العقوبات الرياضية" لقاء خروقات القوانين المالية.

وهذا ما دفع بتلك الفرق للإشارة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد، إلى أنها تريد المزيد من الوضوح قبل التصويت الرسميّ لصالح اعتماد عقوبات رياضية لمثل تلك الخروقات.

حيث قال بينوتو: "النصوص التي جُلبت إلى اجتماع لجنة الفورمولا واحد لم تتضمن إشارة إلى المسائل الرياضية".

وأكمل: "لكن هذه النقطة تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة، بالرغم من أنه لم يتم التصويت عليها".

وتابع: "تمت مناقشة الأمر، وبضعة فريق، من بينها فيراري، أشارت إلى اعتقادها بضرورة تقديم المزيد من الإيضاحات حيال المواعيد النهائية، وذلك لتوضيح كل شيء، ومن ثم يمكننا تطبيق ذلك فوق العقوبات المالية، إضافة إلى العقوبات الرياضية، لقاء خروقات البروتوكولات".

اقرأ أيضاً:

وأشار بينوتو إلى أمله بأن يتم تقديم تلك الإيضاحات "قريباً جداً" وبعد ذلك يمكن التصويت على المقترحات رسمياً، مؤكداً أن فيراري لا تعارض مرسيدس في هذه المسألة.

فقال: "حالما نحصل على الإيضاحات، يمكننا التصويت بعدها، وضمان تضمين العقوبات الرياضية".

وأردف: "أعتقد أنه ومن ناحية العقوبات الرياضية، بالمبدأ، جميع الفرق تتفق عليها. بعضنا يودّ مزيداً من الإيضاحات حيال المواعيد النهائية".

واختتم: "نحتاج في البداية إلى بعض الإيضاحات، لكنني لا أعتقد أننا في موقف معارض".

يشار إلى مزيداً من النقاشات حيال هذه المسألة ستتواصل في الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا

المقال السابق

غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا

المقال التالي

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
قائمة الفرق فيراري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

2
سلاسل متعددة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

غروجان يتجه لاختبار سيارة مرسيدس في بول ريكار

5
فورمولا 1

ريد بُل تتعاقد مع خمسة موظّفي محرّكات من فريق مرسيدس

أحدث الأخبار
هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه
فورمولا 1

هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه

32د
فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار
فورمولا 1

فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم
فورمولا 1

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"
فورمولا 1

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا
فورمولا 1

غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا

أحدث ملفات الفيديو
أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

00:27
فورمولا 1

"فيا" ترفض شكاوي ريد بُل حيال عقوبات خروقات المسار

هاميلتون يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في البرتغال 00:45
فورمولا 1

هاميلتون يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في البرتغال

بوتاس يحرز قطب الانطلاق الأول في البرتغال أمام هاميلتون بفارق 0.007 ثانية 00:42
فورمولا 1

بوتاس يحرز قطب الانطلاق الأول في البرتغال أمام هاميلتون بفارق 0.007 ثانية

شبكة انطلاق سباق البرتغال في الفورمولا واحد 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاق سباق البرتغال في الفورمولا واحد

More from
فيراري
لوكلير: تصفيات بورتيماو أظهرت أنني ما زلتُ بحاجة لتعلم الكثير جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: تصفيات بورتيماو أظهرت أنني ما زلتُ بحاجة لتعلم الكثير

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

الأكثر شعبية اليوم

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2021

غروجان يتجه لاختبار سيارة مرسيدس في بول ريكار
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1

غروجان يتجه لاختبار سيارة مرسيدس في بول ريكار

ريد بُل تتعاقد مع خمسة موظّفي محرّكات من فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تتعاقد مع خمسة موظّفي محرّكات من فريق مرسيدس

هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه

فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

أحدث الأخبار

هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه

فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: الفورمولا واحد بحاجة لحلول من أجل سياسة أفضل للتعامل مع حدود المسار

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يُفنّد شائعات استبداله وسط الموسم

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تأمل إيضاح قوانين عقوبات خرق القوانين المالية "قريباً جداً"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.