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فيراري تأمل أن تكون خسائر الفورمولا واحد "قصيرة الأمد"

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فيراري تأمل أن تكون خسائر الفورمولا واحد "قصيرة الأمد"
06-05-2020

تأمُل فيراري أن تكون خسائرها من عائدات فريقها في الفورمولا واحد "قصيرة الأمد" خلال 2020، في ظل تأهّب الصانع الإيطالي لتراجع في الجوائز المالية ومداخيل الرعاية.

تتوقّع جميع فرق الفورمولا واحد العشرة تراجعًا في العائدات المالية من أنشطة التسابق هذا العام بسبب التأثير الاقتصادي لتفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وقد تمّ حتّى الآن إلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020، وبينما ما يزال مدراء الرياضة متفائلين حيال إقامة ما قد يصل إلى 18 سباقًا هذا العام، لكن من المتوقّع كذلك أن تنخفض مصاريف الاستضافة على نحوٍ كبير.

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وتُمثّل مصاريف الاستضافة القسم الأكبر من الجوائز المالية التي تحصل عليها الفرق، والتي تتوجّه نفسها نحو تراجعٍ في مداخيل الرعاية بسبب توقّف السباقات.

وقد صرّح لويز كاميليري المدير التنفيذي لفيراري إلى مستثمري شركته بأنّ الفورمولا واحد هي النشاط الأبرز الذي سيؤثّر على النتائج المالية للشركة "على النحو الأقسى" هذا العام، إلى جانب أنّه وبفارق كبير "الأصعب في توقّع تأثيره الكامل".

لكنّ كاميليري أبدى تفاؤله بأن تراجع عائدات الفورمولا واحد سيستمر فقط خلال 2020 ولن يمتدّ إلى العام المُقبل.

فقال: "بينما يصعب استعياب الضربة التي تلقتها العائدات والأرباح في الفورمولا واحد، لكنّ الأخبار الجيّدة هي أنّ تلك الخسائر ينبغي أن تكون قصيرة الأمد ويتم احتواؤها في 2020".

وأضاف: "على الرُغم من ضعوبة توقّع الوضع، لكنّ تفكيرنا الحالي لناحية العوائد هو أنّها ينبغي أن تعود بكلّ تأكيد في 2021 مع عودة السباقات، والتي تمثّل جزءًا كبيرًا منها، وكذلك لناحية الرعاية. نعلم أنّ مجموعة الفورمولا واحد قد عملت كثيرًا من أجل جذب رعاة جُدد، لكن الوضع الراهن أجّل العديد من الأمور، لكنّنا نأمُل أنّه وبحلول 2021 ستعود الأمور إلى طبيعتها".

وتابع: "في هذه المرحلة، لا يُمكننا في الحقيقة توقّع استمرار ذلك الانخفاض في عائدات الحقوق التجارية للفورمولا واحد في العام المُقبل".

وقد أكّدت الفورمولا واحد أنّ سيارات 2020 الحالية سيستمر استخدامها في العام المُقبل من أجل تقليل نفقات التطوير للفرق، بينما من المخطط كذلك اعتماد سقف نفقات مخفّض يُقدّر بـ 145 مليون دولار في 2021.

في المقابل، أشاد كاميليري "بالتقدّم الكبير" الذي حققته الفرق من أجل تقليل النفقات بالمُضي قُدمًا، لكنّه قال بأنه من المستحيل تعويض خسائر التأثير المالي لموسم 2020 بشكل كامل.

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"لا يُمكن الهروب من تأثير تلك الأزمة من خلال تخفيض سقف النفقات" قال كاميليري.

وأردف: "بالرُغم من أن اعتماد سقف للنفقات في الفورمولا واحد، من المستحيل أن نعوّض الضربة التي تلقتها العائدات لناحية مداخيل الرعاية، ولا سيّما تلك التي تأتي عن طريق حاملي الحقوق التجارية".

واختتم: "سيتراجع تأثير تلك الأزمة في نهاية المطاف، لكنّها ضربة كبيرة كما قلت، والأخبار الجيّدة هي أنّها متركزة في هذا العام فقط كما نأمُل".

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