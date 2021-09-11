فيراري تأمل أن تفتح تعديلات السباقات القصيرة البابَ على تجربة شبكة الانطلاق المعكوسة

ستستضيف مونزا ثاني سباق تصفيات قصير، اليوم السبت، بعد أن أُقيم أول سباق تصفيات قصير في سيلفرستون، حيث تمّ إكمال حصة التصفيات يوم الجمعة.

وكشف روس برون المدير الرياضي للبطولة في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ هناك تغييرات يتم تقييمها حالياً، لصيغة السباقات القصيرة.

أحد هذه التغييرات يتمحور حول فكرة إقامة تلك السباقات كأحداث مستقلة العام المقبل، ما يعني أن نتيجة السباق القصير بطوله البالغ مئة كليومتر، لن تُحدد ترتيب انطلاقة سباق الأحد الرئيسي كما هو الحال حالياً، وبالتالي فصله عن فكرة التصفيات.

كما يمكن لهذه السباقات المستقلة أن تمنح نقاطاً أكثر للسائقين، من دون الاقتصار على المراكز الثلاثة الأولى كما هو الحال الآن.

وحين سُئِل عن هذه المسألة في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، أوضح بينوتو أنه من الجيد تحلّي مدراء البطولة "بذهنية منفتحة" حيال تلك الأفكار، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى تجربة فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة.

فقال: "أنا مسرور جداً، لقد سمعت عدة اقتراحات مختلفة حيال ذلك من السائقين".

وأكمل: "أعتقد أن إقامة سباق قصير يوم السبت مع شبكة انطلاق معكوسة، سيكون ممتعاً بغض النظر عن أي شيء آخر".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه من المبكر للغاية الحُكم على ذلك واتخاذ القرارات".

ودرست الفورمولا واحد بالفعل فكرة اعتماد شبكة انطلاق معكوسة في الجولات المزدوجة العام الماضي، لكن مرسيدس اعترضت وعرقلت هذا القرار.

ولطالما كان بينوتو من مناصري مثل هذه الفكرة خلال المواسم السابقة، حيث عبّر يوم الجمعة على هامش جائزة إيطاليا الكبرى عن اعتقاده بأنّ عنصر الترفيه سيكون متواجداً بقوة حالما ينطلق سائقو الصدارة من مراكز متأخرة.

فقال: "أعتقد أنه ومن ناحية جودة العرض، فستكون تلك الفكرة مثيرة للاهتمام".

وأكمل: "منذ بدايات الكلام حول هذه الفكرة، كانت فيراري من مناصريها".

وتابع: "لأنني أعتقد أنه ومهما كان مركزك ضمن الترتيب العام، فإن هذه الفكرة تعني المزيد من الحماسة، وهذا هو الأهم بالنسبة للجمهور".

واختتم: "ذلك مهم لناحية الترفيه الذي تقدمه الفورمولا واحد".