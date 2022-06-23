فيراري تأمُل أن تبرهن "فيا" على حيادها في مسألة محامية مرسيدس السابقة

أثار إعلان "فيا" مؤخرًا تعيين شايلا-آن راو - المستشارة الخاصة السابقة لتوتو وولف مدير فريق مرسيدس - ضمن دور مؤقت كسكرتيرة عامة للرياضة بعض التحفّظ بين فرق البطولة.

وتمثّلت المخاوف من ذلك في أن عملها السابق مع فريق مرسيدس قد يؤدّي إلى تأثير كبير من الصانع الألماني في المسائل الخاصة بفيا.

وكان بينوتو من بين أوائل المشككين في ذلك الوضع، حيث أوضح في أذربيجان أن لديه بعض المخاوف حيال تعيين راو.

لكن مستويات القلق ارتفعت بعض الشيء في كندا في أعقاب جدل التوجيه التقني الذي أصدرته "فيا" ويهدف إلى التخلص من مشكلة الارتدادات، ما سيساعد فريق مرسيدس.

وكانت هنالك شكوك بأن راو قد لعبت دورًا أساسيًا في تسريع ذلك التصرّف، وتم طرح أسئلة حيال الكيفية التي تمكنت بها مرسيدس من الاستجابة سريعًا وإضافة سلك تدعيم ثانٍ على سيارتها بمجرد الإعلان عن التوجيه التقني.

وضمن معرض حديثه عقب نهاية أسبوع شهدت معارضة الفرق للتوجيه التقني على أسس قانونية، كونها ادّعت بأن "فيا" لم تتبع الإجراءات الصحيحة في ذلك، أوضح بينوتو أنه يأمُل أن يساهم الكيان الحاكم للرياضة في إزالة مخاوفه حيال تأثير راو في تلك المسألة.

فقال: "ذلك سؤال طُرح عليّ في كذلك في باكو خلال المؤتمر الصحفي، ويمكنني تكرار ما قلته حينها: نعم هذا مصدر قلق، لا شك في ذلك".

وأضاف: "لكنني كذلك لديّ ثقة كاملة في فيا وأنها ستبرهن بأنها شخصية احترافية، فهي محامية، ولديه النزاهة المطلوبة".

وتابع: "لديّ ثقة بأنهم في المستقبل سيبرهنون أنّ مخاوفي ليست في محلها".

هذا ولم يرغب بينوتو في إشعال نظريات المؤامرة والقول بأن راو قد أبلغت مرسيدس بخصوص سلك التدعيم الثاني قبل صدور التوجيه التقني، لكنه أشار إلى أن فيراري ما كنت لتتمكن من التصرّف بنفس السرعة مثل غريمتها.

فقال: "قال توتو أنهم فعلوا ذلك بين عشية وضحاها. ما يمكنني قوله هو أن فيراري ما كانت لتتمكن من فعل ذلك. ولا شك بأنني متفاجئ من أن فريقًا قويًا لهذه الدرجة للقيام بذلك بين عشية وضحاها. ربما يمكننا فقط الوثوق بما يقوله".