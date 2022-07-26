فيراري: تأخير بثّ الرسالة اللاسلكيّة جعل استراتيجيّتنا تبدو "غير منطقيّة"
قال فريق فيراري أنّ تأخير بثّ المحادثات اللاسلكيّة بينه وبين سائقه كارلوس ساينز الإبن خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد هو السبب وراء جعل قراراته الاستراتيجيّة تبدو "غير منطقيّة".
وجدت الحظيرة الإيطاليّة نفسها تحت طائلة الانتقادات على إثر سباق بول ريكار عندما ترك البثّ التلفزي انطباعًا عن أنّ الفريق كانت متردّدًا ومرتبكًا حيال استراتيجيّة إطارات ساينز.
فأثناء تواجد الإسباني على إطارات "ميديوم"، تعيّن على فيراري اتّخاذ قرارٍ متأخّرٍ بشأن قدرة تلك الإطارات على بلوغ خطّ النهاية، وخلصت في النهاية إلى أنّه سيحتاج إلى وقفة إضافيّة.
لكن أثناء خوض ساينز لمعركة مع سيرجيو بيريز على آخر مراكز منصّة التتويج، أظهر البثّ طلب فيراري من ساينز الدخول بشكلٍ متزامنٍ مع تجاوزه لغريمه سائق ريد بُل.
وشرح إيناكي رويدا المسؤول عن الاستراتيجيّات في فيراري أنّ توقيت بثّ الرسالة على التلفاز جعل الأمر يبدو كما لو أنّ الفريق ارتكب خطأً، في حين كانت الأمور تحت السيطرة أكثر من ذلك في الحقيقة.
وبحديثه ضمن مقطع الفيديو التقليدي حول الاستراتيجيّة بعد كلّ سباق، قال رويدا: "هناك تأخيرٌ في بثّ المعلومات للمشاهدين".
وأضاف: "في هذه الحالة شاهدتم بيريز وكارلوس يتقاتلان في اللفّة الـ 41. كنّا نتحدّث إلى كارلوس، ولاحظنا أنّه غير قادرٍ على تجاوزه على الخطّ المستقيم الخلفي، واستدعينا كارلوس للدخول عند تواجده في المنعطف العاشر.
وأضاف: "بالطبع كان يُنافس بيريز، واعتقد بأنّ بوسعه الإطاحة به في اللفّة التالية، لهذا قرّر القول: "رجاءً لا ندخل، ليس في هذه اللفّة".
وأكمل: "أنتم الآن تُشاهدون البثّ الحيّ. بُثّت تلك الرسالة عندما كان هو في المنعطف الـ 15 مباشرة بعد مدخل خطّ الحظائر، وذلك غير منطقي، لأنّنا استدعينا السائق في مرحلة متأخّرة جدًا لدرجة لا يُمكنه فيها التفاعل في الحقيقة؟".
وقال رويدا أنّه بالنظر إلى أنّ عمر إطارات "ميديوم" المتوقّع كان 25 لفّة، وحاجة ساينز لإكمال 35 لفّة عليها، فإنّ ضغطه بقوّة عليها في النهاية لم يكن خيارًا.
فضلًا عن ذلك فمع وجود عقوبة الخمس ثوانٍ لقاء التسريح غير الآمن سابقًا، لم تكن هناك فرصة لساينز للابتعاد عن بيريز وجورج راسل خلفه بما فيه الكفاية للتشبّث بالمركز الثالث.
لذا عوضًا عن ذلك اختارت فيراري تأخير التوقّف قدر الإمكان من أجل ضمان مركزٍ خامسٍ ونقطة أسرع لفّة.
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