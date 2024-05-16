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فيراري: "تأثير" هاميلتون يمتد لما هو أبعد من مجرد الأداء على المسار

قال فريد فاسور مدير فريق فيراري أن القيمة التي سيجلبها لويس هاميلتون إلى القلعة الحمراء ستمتد لما أهو أبعد من مجرد أدائه على المسار.

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أعلن لويس هاميلتون في وقت سابق من هذا العام مغادرته صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري لينضم إلى فيراري كزميل لشارل لوكلير في موسم 2025.

وبالرغم من محاولات فاسور حتى الآن - احترامًا لسائق الفريق الحالي كارلوس ساينز - تفادي الحديث كثيرًا عن هاميلتون، إلا أنه تحدث الآن عن بعض الأسباب التي دفعته لمحاولة استمالة بطل العالم السباعي ليقود لصالح فيراري.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فاسور بأن انضمام هاميلتون إلى فيراري سيجلب مكاسب ستبدأ قبل أشهر عديدة من حتى جلوسه داخل مقعد السيارة الحمراء للمرة الأولى.

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حيث قال: "القيمة التي يجلبها لويس أو سائق آخر لا تتمحور فقط حول زمن التصفيات الذي يسجله. نعم، إنها غاية تلك الوظيفة وما نراه جميعًا على المسار يوم السبت أو الأحد، لكن في النهاية، وظيفة السائق أشمل من ذلك بكثير".

وأضاف: "تلك الوظيفة تبدأ أحيانًا قبل 6 أو 8 أشهر من بداية الموسم، أن يكون قادرًا على العمل ضمن المشروع التالي، وأن يجلب خبرته ورؤيته حول ما يمكننا فعله أو كيف".

هذا ويعتقد فاسور بأن قدوم سائق مثل هاميلتون بخبرته الشاسعة سيكون لا يقدر بثمن في مساعدة فيراري على سلوك الوجهة الصحيحة للمستقبل.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فقال: "أعتقد بأننا ما نزال فريقًا صغيرًا (من حيث المنظمة الحالية)، فالأمر لا يتعلق بالعمر، ولكن بالخبرة التي نجمعها سويًا والانتصارات التي نحققها".

وتابع: "وهذا يعني أننا ما نزال في البداية، لذلك أن يكون لدينا سائق بخلفية كبيرة كهذه وخبرة شاسعة، فسيكون لذلك بالغ التأثير بكل تأكيد".

وأكمل: "يجب أن تكون لديك كذلك نظرة بعيدة المدى وللفصل التالي في مسيرتك، ولا أتحدث عن 2024 أو 2025، ولكن حول الحقبة التالية والخطوات التي يجب أن نتخذها وأين. أعتقد بأننا نسير في الوجهة الصحيحة، ولكن لويس سيُضيف قيمة كبيرة لذلك بالتأكيد".

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