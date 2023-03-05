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فيراري: بوسعنا منافسة ريد بُل في سباق البحرين

يرى جوك كلير مهندس فريق فيراري في الفورمولا واحد أن الحصان الجامح قادر على منافسة ريد بُل في سباق البحرين.

فيراري: بوسعنا منافسة ريد بُل في سباق البحرين

سينطلق ثنائي ريد بُل من أول مركزين في سباق البحرين، مع ماكس فيرستابن أولاً.

بينما سينطلق سائقا فيراري من الخط الثاني. لكن أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي فصل بينهما وبين ثنائي مرسيدس. 

وقام شارل لوكلير بتوفير مجموعة إطارات لينة عبر عدم الخروج للفة أخيرة في القسم الثالث للتصفيات.

ويرى كلير أن فيراري تمتلك تنافسية كافية تمنحها القدرة على تحدي ريد بُل.

فقال: "نعتقد بأن ريد بُل تمتلك بعض الهامش أمام البقية. أعتقد أن شارل كان يمتلك فرصة التحدي في التصفيات، لكنني واثق من قرارنا. لذا ربما نحن أقرب إليهم مما يعتقده البعض".

وأكمل: "أعتقد أننا كنا مسرورون للغاية بمنافستهم في التصفيات. أعتقد أننا سنحاول البقاء والدفاع عن المركز الثالث".

وتابع: "سنحاول مهاجمة بيريز، من ثم سنلاحق ماكس لبقية السباق".

يعتبر تآكل الإطارات نقطة ضعف فيراري منذ العام الماضي، حيث عمل الفريق بشكل كبير لحلها.

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