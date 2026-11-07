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فيراري بطيئة على الخطوط المستقيمة وتعاني في المنعطفات: "أحد أسوأ الأحاسيس" بالنسبة إلى لوكلير

وصف شارل لوكلير سيارة فيراري SF-26 بأنها بطيئة على الخطوط المستقيمة، وأن الإحساس بها داخل المنعطفات سيئ للغاية، وذلك عقب حصة التجارب الحرة يوم الجمعة في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1.

منشور: 07-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مايكل بوتس

احتل لويس هاميلتون ولوكلير المركزين السادس والسابع على التوالي في الحصة الثانية، متأخرين بفارق 0.45 ثانية و0.72 ثانية عن كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي تصدّر الترتيب، وهو أمر غير معتاد مقارنة بالوتيرة التي اعتاد فريق الحصان الجامح إظهارها أيام الجمعة.

وقال لوكلير: "كان يوم الجمعة صعبًا للغاية، بل صعبًا جدًا. كان الإحساس داخل السيارة سيئًا للغاية، ولذلك لدينا الكثير من العمل للقيام به، وربما أكثر مما نحتاج إليه في عطلات نهاية الأسبوع الأخرى، من أجل إجراء تغييرات كبيرة على السيارة بين اليوم وغدًا. لقد كان الأمر غريبًا بعض الشيء بطريقة ما، وهناك الكثير من التعديلات التي يتعين إجراؤها".

وأضاف: "كنا نخسر الوقت بالتأكيد على الخطوط المستقيمة، لكن الإحساس بالسيارة داخل المنعطفات كان على الأرجح أحد أسوأ الأحاسيس التي اختبرتها يوم الجمعة هذا الموسم. لذلك، هناك الكثير من الوقت الذي يمكن استخراجه في المنعطفات، أكثر مما هو متاح على الخطوط المستقيمة، حيث نعلم أننا نعاني من عجز. لكننا نكون عادةً سريعين جدًا في المنعطفات، وهذا لم يكن الحال اليوم".

وعندما سُئل عمّا إذا كانت تعديلات إعدادات السيارة قادرة على إعادة SF-26 إلى نطاق الأداء المناسب، أم أن فيراري تواجه عطلة نهاية أسبوع صعبة على نحو غير متوقع، أجاب لوكلير: "حسنًا، ليست لدي الإجابة بعد. لدي الكثير من الأفكار بشأن التغييرات التي ينبغي إجراؤها، وأعتقد أننا سنُدخل تعديلات كبيرة قبل الغد. أما إذا كانت ستكون كافية أم لا... فقد كانت المشكلات التي واجهناها اليوم كبيرة جدًا، لكن لا يوجد سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا سنواجه صعوبات بهذا الحجم على حلبة كهذه. لذلك علينا إيجاد حل".

واعترف مدير الفريق فريد فاسور بوجود "بعض المشكلات" و"الكثير من العمل" الذي ينتظر الفريق، لكنه بدا أكثر تفاؤلًا من لوكلير بشأن فرص فيراري خلال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الفرنسي: "لدينا الكثير من العمل لتحسين توازن السيارة. لم يكن السائقون راضين عن أدائها. ولم يشارك شارل في الحصة الأولى هذا الصباح. واجهنا بعض المشكلات اليوم، ولدينا الكثير من العمل للتحضير ليوم الغد. وإضافة إلى ذلك، فإن توقعات الطقس ليومي السبت والأحد ليست واضحة تمامًا، ما يعني أن علينا الاستعداد لجميع الظروف. لكنني لست أقل تفاؤلًا مما كنت عليه الأسبوع الماضي".

وعندما سُئل عن رسائل لوكلير عبر اللاسلكي بشأن احتمال وجود مشكلات في المحرك، أوضح فاسور: "واجهنا في بعض اللفات مشكلة في نشر الطاقة. علينا ضبط جميع التفاصيل بدقة. وخلال لفّته الأسرع، خسر بضعة أعشار من الثانية على أحد الخطوط المستقيمة".

وأردف: "أود القول إن الأمر لا يشكل أزمة، لكن ربما أنتم تركزون على الصفحة الأولى من جدول التوقيتات، ونحن لسنا هناك. نعلم أن لدينا الكثير من العمل لتحسين توازن السيارة. لم يكن التوازن جيدًا، بل لم يكن رائعًا على الإطلاق. سطح الحلبة هنا معاكس تمامًا لما كان عليه قبل أسبوع، وهذا يفرض علينا الكثير من العمل ويُحدث اختلافًا مقارنة بالأسبوع الماضي".

لكن الموضوع الرئيسي المحيط بفيراري كان المواجهة الأخيرة بين سائقيها في اللفة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى، والتي ربما كلّفت الفريق فرصة الفوز بالسباق.

وعُقد اجتماع مساء الخميس لتسوية الأمور، لكن عندما سُئل لوكلير عنه، فضّل عدم الخوض في التفاصيل.

وقال السائق القادم من موناكو: "كان من الجيد جدًا أن نجتمع جميعًا ونتحدث بصراحة. من الواضح أن الأسبوع الماضي كان جنونيًا بعض الشيء بالنسبة إليّ، ولكن بصورة إيجابية، لأنني أصبحت أبًا للمرة الأولى، ولذلك لم تتح لنا بالضرورة فرصة لمناقشة الأمور".

وأكمل: "إن إجراء مثل هذه المناقشات يساعد دائمًا على معالجة ما تبقى من خلافات أو إحباطات، وكان ذلك ضروريًا. أشعر الآن بأن كل شيء قد سُوّي بالكامل، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الحديث عن هذا الموضوع كثيرًا في الفترة المقبلة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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