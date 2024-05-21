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فيراري بصدد الحفاظ على بند المكافأة المالية الخاصة في اتفاقية كونكورد – لكن مع سقف لقيمتها الآن

تتجه فيراري للحفاظ على المكافأة المالية التاريخية لها في اتفاقية كونكورد المٌقبلة في الفورمولا 1، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، لكن سقفًا سيتم وضعه لقيمة تلك الدفعة الإضافية التي تتلقاها.

تفاصيل الحصان الجامح على سيارة فيراري 499بي

الصورة من قبل: راينر إيهرهارد

تخوض الفرق محادثات مع ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا 1 بشأن بنود اتفاقية كونكورد الجديدة التي سيتم العمل بها بدءًا من 2026.

وتحدد تلك الوثيقة كيفية إدارة الفورمولا 1 – إذ يتعلق جانب منها بالإطار القانوني لسباقات الجائزة الكبرى، والآخر يعرّف البنود التجارية.

وقد تم مؤخرًا إرسال مسودة تحدد بنود الاتفاقية إلى الفرق كخطوة أخرى ضمن تلك العملية، وقُبيل ما يُتوقع بأن تكون نقاشات محتدمة من أجل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

ومن المعلوم بأن أحد هذه البنود يتمثّل في حفاظ فيراري على مكافأتها المالية ولكن على مستوى أقل.

هذا وتحدد اتفاقية كونكورد الهيكل القائم للجوائز المالية، وتعرّف القدر الذي تتلقاه الفرق كحصة تجارية وكذلك وفق المركز الذي تنهي فيه ضمن بطولة الصانعين.

ووفق الاتفاقية الحالية التي تمتد حتى 2025، فإن الفرق تتلقى حصة 50 بالمئة من أرباح الفورمولا 1 حتى حد معين، ومن ثم تتلقى حصة أصغر إذا ما تم توليد المزيد من الأرباح.

وأحد الجوانب المثيرة للاهتمام ضمن اتفاقية الكونكورد هو تلك الدفعة المالية الإضافية التاريخية التي تتلقاها فيراري مقابل قيمتها وتاريخها طويل الأمد في الرياضة. حيث أنها الفريق الوحيد الذي شارك في كل موسم منذ انطلاق بطولة العالم.

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وفي حين أن أية مكافأة إضافية للفرق تكون قائمة على النجاح في البطولة، لكن مكافأة فيراري غير متعلقة بمستوى تنافسيتها على المسار.

ووفقًا للاتفاقية الحالية، فإن فيراري تتلقى دفعة قيمتها 5 بالمئة على الأقل من مجمل الجوائز المالية.

ومن المعلوم بأنها تتلقى هذه المبلغ إذا ما كانت الجوائز المالية التي تتوزع على الفرق لا تتخطى 1.1 مليار دولار.

مع ذلك، يُعتقد بأن هنالك صيغة تصاعدية قائمة تعني أنه إذا ازدادت قيمة الجوائز المالية، فإن فيراري تحصل على حصة أكبر مع كل ارتفاع تدريجي.

وهو ما يصل إلى حد أقصى يبلغ 10 بالمئة من أي قيمة للجوائز المالية التي تتجاوز حوالي 1.6 مليار دولار، وهي القيمة الحالية تقريبًا لأرباح الفورمولا 1.

في المقابل، كشفت مصادر بوجود مقترح في الاتفاقية التالية يتمثّل في وضع سقف بـ 5 بالمئة للمكافأة الإضافية لفيراري، مهما كان مستوى الجوائز المالية الإجمالية.

وهذا يعني أن فيراري ستظل تحصل على جزء كبير من أرباح الفورمولا 1، لكنها ستخسر فقط المكافأة التصاعدية التي تمتعت بها مؤخرًا.

وبينما يرى بعض منافسي فيراري أن الحاجة لتكون الفريق الوحيد الذي يتلقى تلك المكافأة الخاصة قد مضى وقتها، إلا أن البعض الآخر يتقبّل بأن هنالك منطق جيد خلف ذلك التعامل الخاص مع القلعة الحمراء في ظل القيمة التي تجلبها إلى البطولة.

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