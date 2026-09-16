فيراري بصدد اختبار إطارات بيريللي في إيمولا هذا الأسبوع
سيشارك سائقا فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير في اختبار لإطارات بيريللي في إيمولا هذا الأسبوع.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: كلايف روز
أفادت صحيفة أوتو ريسر الإيطالية أن فيراري تستعد للتوجه إلى إيمولا هذا الأسبوع لإجراء اختبار يستمر يومين بعد جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد.
ووفقًا للتقارير، سيُجرى الاختبار لإطارات بطولة العالم للفورمولا 1 يومي الثلاثاء 15 سبتمبر والأربعاء 16 سبتمبر.
ومن المتوقع أن يخرج لويس هاميلتون وشارل لوكلير إلى الحلبة في إيمولا، حيث ستدعم فيراري أعمال بيريللي لتطوير الإطارات المخصصة لموسم 2027 في الفورمولا 1.
كما ستجري فيراري حصة لاختبار السيارات السابقة، بمشاركة السائقين الشابين دينو بيغانوفيتش ورافائيل كامارا، إلى جانب السائق الاحتياطي أنطونيو جيوفينازي وشقيق لوكلير، آرثر لوكلير. ومن المتوقع أن يتقاسم السائقون الأربعة مهام القيادة.
وتأتي زيارة فيراري إلى إيمولا وسط تكهنات متزايدة بشأن إمكانية استضافة الحلبة الإيطالية للجولة الختامية من الموسم.
وأكد ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا 1 والرئيس التنفيذي لها في يوليو الماضي، خلال حديثه إلى موقع بلانيت إف 1 ووسائل إعلام أخرى مختارة، أن موسم 2026 سيختتم في أوروبا في حال إلغاء جائزتي قطر وأبوظبي الكبريين.
كما أقر دومينيكالي بأن إيمولا كانت من بين الخيارات المطروحة لاستضافة ختام بديل للموسم.
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