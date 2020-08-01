فيراري بصدد إجراء يوم تصوير ترويجي في سيلفرستون بين سباقي الفورمولا واحد

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ فيراري ستكمل يوم التصوير الترويجي الثاني المتاح لها لموسم 2020 يوم الأربعاء المُقبل قُبيل انطلاق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى على حلبة سيلفرستون.

وسيكون الفريق الإيطالي محدودًا بـ 100 كلم فقط على المسار مع سيارته "اس اف1000" - ما يعادل 17 لفّة على تلك الحلبة - والتي يجب قطعها على الإطارات الاستعراضية التي توفّرها بيريللي.

هذا ويُسمح للفرق بإكمال يومين فقط للتصوير الترويجي في كل موسم يكون كل منهما محدودًا بـ 100 كلم فقط، كما لا يُسمح لهم بإجراء أيّة اختبارات إضافية مع سياراتهم الحالية خلال الموسم بسبب القيود ضمن قوانين الاختبار.

وقد استعانت فيراري بيومها الأوّل للتصوير الترويجي من أجل إكمال الاختبار المبدئي لسيارتها "اس اف1000" على حلبة برشلونة في فبراير/شباط الماضي قبل بداية التجارب الشتوية.

وعادة ما يتمّ استغلال أيام التصوير الترويجية من أجل حصول الفرق على مواد تسويقية وصور ترويجية مع سياراتها على المسار، ولكن يُمكن كذلك الاستعانة بها لمزيد من الاختبارات الإضافية البسيطة.

تجدر الإشارة إلى أنّ فيراري قد خاضت بداية صعبة لموسم 2020، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الصانعين وسط معاناة الحظيرة الإيطالية مع أداء سيارتها.

وقد آثر الفريق اعتماد تغيير كبير في مقاربته لتطوير السيارة، حيث قدّم حزمة تغييرات كبيرة لجائزة ستيريا الكبرى والتي تمّ تسريع قدومها بأسبوع.

لكنّ فيراري استمرت في معاناتها لناحية الأداء، حيث تراجعت وتيرتها خلف مرسيدس، ريد بُل وريسينغ بوينت في المجر قبل أسبوعين.

حيث صرّح سائقها شارل لوكلير بأنّ الفريق "يعاني بشدّة" لناحية وتيرة السباق عقب تجارب الجمعة الحرة لجائزة بريطانيا الكبرى، وذلك بعدما آثر الفريق اعتماد مقاربة عدائية مع مستويات الارتكازية على السيارة.

فيما خسر زميله سيباستيان فيتيل معظم وقته على الحلبة يوم أمس الجمعة بسبب عدد من المشاكل على سيارته خلال التجارب.

حيث ظلّ الألماني حبيس المرآب بسبب مشكلة في المبرد خلال حصة التجارب الأولى، ليقطع لفّتين فقط، بينما خسر المزيد من الوقت في الحصّة الثانية عقب مشكلة مع دواسة الكبح.