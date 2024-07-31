فيراري بصدد إجراء بعض التغييرات من أجل العودة إلى المنافسة بعد العطلة الصيفية
تهدف فيراري إلى تقديم سلسلة ن التغييرات في شهر سبتمبر المقبل من أجل العودة من جديد إلى المنافسة في الصدارة.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
تخطط فيراري – التي حققت آخر فوز لها هذا الموسم في موناكو مع شارل لوكلير – لتقديم سلسلة من التغييرات والتحديثات لعكس سلسلة تأدياتها الضعيفة في الأسابيع الأخيرة.
سيكون شهر سبتمبر عقب العطلة الصيفية هامًا للغاية بالنسبة للحظيرة الإيطالية، حيث أنه وفقًا لتقارير من صحيفة فورمولا أونو، فإنت فيراري ستعلن حينها عن إعادة هيكلة تقنية، إلى جانب عدد من التحديثات الجديدة الهادفة إلى إعادة الفريق نحو سكة الانتصارات.
علاوة على ذلك، فإن الفريق يقيّم كذلك الاستعانة بحقه في تحديث برمجيات سيارته والانتقال ربما إلى النسخة الرابعة من وحدة الطاقة في جولة الموطن في مونزا.
حيث يهدف تحديث البرمجيات إلى توفير تحسينات كبيرة على صعيد الأداء الكلي للسيارة، مع الإشارة إلى أن هذه التحديثات التي قد يجلبها الفريق إلى مونزا تحمل أهمية كبيرة إذا ما أراد الفريق استغلال الوقت من أجل العودة إلى المستوى التنافسي مرة أخرى والمنافسة على الانتصارات في السباقات المتبقية من الموسم.
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