جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فيراري بصدد إجراء بعض التغييرات من أجل العودة إلى المنافسة بعد العطلة الصيفية

تهدف فيراري إلى تقديم سلسلة ن التغييرات في شهر سبتمبر المقبل من أجل العودة من جديد إلى المنافسة في الصدارة.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تخطط فيراري – التي حققت آخر فوز لها هذا الموسم في موناكو مع شارل لوكلير – لتقديم سلسلة من التغييرات والتحديثات لعكس سلسلة تأدياتها الضعيفة في الأسابيع الأخيرة.

سيكون شهر سبتمبر عقب العطلة الصيفية هامًا للغاية بالنسبة للحظيرة الإيطالية، حيث أنه وفقًا لتقارير من صحيفة فورمولا أونو، فإنت فيراري ستعلن حينها عن إعادة هيكلة تقنية، إلى جانب عدد من التحديثات الجديدة الهادفة إلى إعادة الفريق نحو سكة الانتصارات.

علاوة على ذلك، فإن الفريق يقيّم كذلك الاستعانة بحقه في تحديث برمجيات سيارته والانتقال ربما إلى النسخة الرابعة من وحدة الطاقة في جولة الموطن في مونزا.

حيث يهدف تحديث البرمجيات إلى توفير تحسينات كبيرة على صعيد الأداء الكلي للسيارة، مع الإشارة إلى أن هذه التحديثات التي قد يجلبها الفريق إلى مونزا تحمل أهمية كبيرة إذا ما أراد الفريق استغلال الوقت من أجل العودة إلى المستوى التنافسي مرة أخرى والمنافسة على الانتصارات في السباقات المتبقية من الموسم.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تحليل: لماذا أبقت ريد بُل على بيريز – في الوقت الحاضر
المقال التالي فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

أبرز التعليقات

كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
برياتوري استعمل مرسيدس لإقناع ساينز بالانضمام إلى ألبين

برياتوري استعمل مرسيدس لإقناع ساينز بالانضمام إلى ألبين

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
برياتوري استعمل مرسيدس لإقناع ساينز بالانضمام إلى ألبين
رسالة لوكلير إلى ساينز بعد إعلان انضمامه إلى ويليامز لموسم 2025

رسالة لوكلير إلى ساينز بعد إعلان انضمامه إلى ويليامز لموسم 2025

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
رسالة لوكلير إلى ساينز بعد إعلان انضمامه إلى ويليامز لموسم 2025
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يرد على وصف راسل بأنه أسرع من هاميلتون
فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025

فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فاسور يعلّق على انضمام ساينز إلى ويليامز في 2025
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

دوهان يقترب من القيادة لصالح ألبين في 2025

دوهان يقترب من القيادة لصالح ألبين في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
دوهان يقترب من القيادة لصالح ألبين في 2025
مرسيدس: تآكل اللوح والإطارات وانخفاض وزن السائق وراء شطب نتيجة راسل

مرسيدس: تآكل اللوح والإطارات وانخفاض وزن السائق وراء شطب نتيجة راسل

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مرسيدس: تآكل اللوح والإطارات وانخفاض وزن السائق وراء شطب نتيجة راسل
دبليو إي سي: احتمال حظر التشكيلات التي تضم سائقَين فقط ضمن فئة السيارات الخارقة

دبليو إي سي: احتمال حظر التشكيلات التي تضم سائقَين فقط ضمن فئة السيارات الخارقة

WEC دبليو إي سي
إنترلاغوس
دبليو إي سي: احتمال حظر التشكيلات التي تضم سائقَين فقط ضمن فئة السيارات الخارقة
كيف قدّمت مكلارين لمحة على مستقبلها عبر التصميم الجديد للجناح الخلفي

كيف قدّمت مكلارين لمحة على مستقبلها عبر التصميم الجديد للجناح الخلفي

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
كيف قدّمت مكلارين لمحة على مستقبلها عبر التصميم الجديد للجناح الخلفي

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط